Imposto dia 30 de junho com 61 pagamentos vencidos e sem prorrogação à vista

hoje 30 de junho de 2022 Há um engarrafamento datas de impostoscom Ben 61 lotes ser implementado. Apesar dos inúmeros pedidos do Conselho Nacional de Contabilistas Certificados extensão A partir dessas nomeações, a esperança parece cada vez mais ilusória, a menos que uma declaração de lei chegue do Ministério da Economia no último minuto. O pagamento deve ser feito até hoje Imposto de Renda, e assim o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, IRES, IRAP, mas também o cupão seco e o imposto sobre o valor acrescentado. Há também a possibilidade Pague em parcelasMas neste caso os valores aumentam em 0,40%. Prazos fiscais, última chamada aos caixas para efetuar 61 pagamentos hoje 30 de junho data final 30 de junho de 2022 relacionado ao pagamento saldo 2021 Nasceu em Primeiro lote 2022 subordinar Imposto de RendaEntão: Também é um dia retenção de imposto Sobre as comissões pagas em 2021 e sobre os rendimentos do trabalho por conta própria concluídos em 2021. Deve então ser pago Saldo de IVA 2021 Resultante da declaração anual, acrescida da liquidação e pagamento do IVA das compras efectuadas na comunidade registadas em Maio (este cumprimento deve-se a entidades não comerciais e agricultores isentos). No entanto, lembramos que é possível parcelar os impostos de acordo com o seguinte calendário: prestação Pagar Interesses % Pagar Interesses % 1 30 de Junho – 30 de julho – 2 16 de julho 0,18 20 de agosto 0,18 3 20 de agosto 0,51 16 de setembro 0,51 4 16 de setembro 0,84 16 de outubro 0,84 5 16 de outubro 1,17 16 de novembro 1,17 6 16 de novembro – 1,50 READ A lei do orçamento de 2022 foi finalmente aprovada – Nesse caso, o valor a ser parcelado deverá ser acrescido de 0,40%. Prazos financeiros julho de 2022: as datas mais importantes a serem agendadas no calendário Prazo fiscal 30 de junho de 2022: O que aconteceu com a prorrogação? Nos últimos anos, graças à pandemia e à subsequente crise econômica, houve uma sucessão constante de prorrogações de prazos fiscais. A data de 30 de junho, que foi muito assustadora e marcada em vermelho no calendário de jogos do IVA, também foi protagonista. extensões aninhadas (Funcionários e aposentados pagaram no ano passado em dia, enquanto os súditos de Issa e as somas totais eram boas – por assim dizer – mais 20 dias) E chega no último minuto

(Em 2021, o atraso do prazo chegou por meio do comunicado de imprensa do Mef na noite de 29 de junho.) Mas este ano, apesar dos apelos sinceros dos profissionais, a extensão nem chegou no último minuto (ainda). No entanto, entre a emergência sanitária e a crise económica agravada pelos aumentos devido ao conflito na Ucrânia, a prorrogação foi uma lufada de ar fresco para os números do IVA. No entanto, é justamente esse cenário que será o motivo pelo qual o Mef não pode arcar com o desequilíbrio de receitas.

