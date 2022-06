Estrada da Cerâmica Europeia renova certificação para os próximos três anos

lá caminho europeu para a cerâmicae passar no “exame” estabelecido por ele Conselho Europeu, Foi recentemente galardoada com uma renovação de certificação com a atribuição da prestigiada marca, a Marca do Caminho Cultural do Conselho da Europa para os próximos três anos. Procedimentos para obter um certificado Rotas Culturais do Conselho da Europa É particularmente grave e complexo e exige o cumprimento de vários critérios de qualidade: a dimensão geográfica da participação do território em causa, o valor das questões abordadas, as atividades realizadas e as previstas, a visibilidade mediática e a comunicação relevante. Tudo isso deve ser comprovado a cada três anos por meio de um requerimento, o dossiê, que é posteriormente verificado por inspeções em diversos locais dos roteiros por avaliadores.

Rotas Culturais do Conselho da Europa

o Rotas Culturais do Conselho da Europa É um importante instrumento de promoção do património cultural europeu, visando criar redes de pessoas e lugares capazes de promover uma identidade europeia comum, de facto, verdadeiros embaixadores da Conselho Europeu Que, ao final de um processo seletivo muito rigoroso, são autorizados a usar o nome e a logomarca diretamente. Com os últimos três prêmios entregues em maio deste ano, são atualmente 48 faixas aprovadas e uma longa lista de inscrições, mais de 70 inscrições, cujo perfil ainda está pendente ou não foi autorizado. Poucos anos após a passagem da presidência da rota europeia da cerâmica de Limoges (França) a Faenza, já são muitos os resultados obtidos, quer ao nível da expansão das relações internacionais, quer ao nível do número de membros, ou candidatura a projectos europeus destinados a novo

Ações e busca de financiamento. EU ‘associação rodoviária Tem 15 membros de 12 países diferentes: Itália, França, Alemanha, Holanda, Portugal, Polónia, Espanha, Áustria, Turquia, Noruega, Azerbaijão e Ucrânia. Existem também vários pedidos de adesão de novos membros no futuro.

Quatro projetos colaborativos

– ‘Ceramicop. A cerâmica e a cultura criam amizades interculturais e cooperação internacional‘, nomeado pela European Ceramic Road Association como Líder e Financiador do Programa de Mobilidade Juvenil Erasmus + KA1, que inclui, para além da Rota da Cerâmica Europeia, o Centro Benyamini de Cerâmica Contemporânea em Tel Aviv (Israel), a Escola Arte Saules de Daugavpils (Letônia) e o Youth Spirit Center em Amã na Jordânia. O projeto prevê a realização de um workshop internacional de cerâmica de 9 a 16 de julho em Faenza.

– turismo cultural circular É também financiado pelo programa Erasmus +, que inclui o percurso cultural Carlo V liderado por Espanha e outros quatro parceiros europeus, incluindo a Rota da Cerâmica Europeia: é um projeto para melhorar as competências dos operadores turísticos no tema do turismo sustentável, baseado no conceito de economia

circular.

– ‘Rotas Culturais como protagonistas na promoção do património cultural europeu»financiado pelo programa “Europa Criativa”, que inclui o Percurso Europeu como parceiro e três outros importantes percursos culturais aprovados pelo Conselho da Europa.

– “Juventude4Cultura”, Financiado pelo programa Erasmus+, que visa envolver as gerações mais jovens em atividades de promoção do património cultural europeu.

Oportunidade para promover a Cerâmica Faenza

Um belo panorama de oportunidades de Faenza, para confirmar e reforçar o seu papel central para Promoção de cerâmica Assim como o mundo artístico, cultural, econômico e social que gira em torno dele. O presidente Massimo Isola diz que a notícia sobre a aprovação do selo da Estrada de Cerâmica Europeia pelo Conselho da Europa para os próximos anos – diz o presidente Massimo Isola – é de particular interesse. Isso nos permitirá planejar nosso trabalho após esses anos difíceis. A retomada do trabalho está certamente condicionada pela epidemia e pelo evento de guerra no coração da Europa que certamente não ajuda. No entanto, apesar disso, conseguimos fortalecer nossa organização, expandir para novos parceiros e hoje a representatividade dos sujeitos foi bastante aprimorada. Nossos três gols. Continuar no caminho da expansão dos limites da estrada com a participação de outras cidades e novas instituições europeias. Continue a candidatar-se a projetos europeus e, finalmente, tente dar um vislumbre de turistas a esta rede. Na próxima semana, serão retomados os primeiros atendimentos que ganhamos antes da pandemia. Dezenas de novos oleiros chegarão a Faenza De toda a Europa e Oriente Médio. Outra novidade notável, a Rota Europeia da Cerâmica pode contar também entre os seus membros a última entrada no Museu Nacional de Arte Popular da Ucrânia, demonstrando o outro valor cívico e cultural do nosso itinerário. A rota europeia nos ajudará a valorizar a cerâmica na Europa e aumentar a fama de Faenza. Será também uma oportunidade para trazer recursos, introduzir projetos e, assim, criar desenvolvimento.”

Ceramicop de 9 a 16 de julho

“Caminho da Rodovia da Cerâmica Europeia – Explica em vez disso Benedita Diamante, Route Manager- é uma poderosa ferramenta de promoção turística e cultural. A obtenção do certificado não foi evidente nem trivial, e foi de fato um longo trabalho preparatório até a apresentação do pedido. Portanto, ter a marca de prestígio é um grande motivo para nos satisfazer. Entre os vários projetos desenvolvidos, vale destacar Ceramicop qual qual, De 9 a 16 de julho, Ele trará para a cidade muitos ceramistas dos países membros no caminho, incluindo israelenses e jordanianos, que participarão de oficinas na cidade, como Museu Zhaoli A sede da associação Gino Jiminani Durante o qual eles realizarão atos que poluem sua cultura com a cultura de nossas terras.”