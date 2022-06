Registro de carro custa uma fortuna e tem tempo limitado

Se os impostos na Itália são muito altos, é melhor não saber quanto você paga neste país para manter o veículo mais “popular” de todos: o carro. Uma solução para a poluição? Política ruim? Você atacado duro.

Apesar do aumento dos preços da gasolina, dos carros elétricos e das regulamentações europeias, possuir um carro pelo menos neste período histórico não é um custo inacessível para alguém com um emprego decentemente remunerado. Ele se joga no mercado de pulgas e abafa todos os custos, Um pouco mais de mil euros Você pode usar algo que tenha quatro rodas e seja capaz de ir do ponto A ao ponto B sem bater na garagem.

Mas nem todos os países do mundo são iguais. Por um tempo, vimos muitos rankings interessantes, desde países que levam a transformação ambiental mais a sério e têm mais carros elétricos até aqueles que mostram os países com o menor número de carros. talvez finalmente Cingapura estará de volta em alguns anos.

Uma potência crescente não apenas na Ásia, mas globalmente, a pequena nação de Cingapura de quase 5 milhões de pessoas – praticamente duas metrópoles italianas juntas – tem um verdadeiro sistema anticarro. Possuir um carro neste caso é impossível para não milionários. Mas por que sempre? O governo foi por aqui?

peça de luxo

Os impostos em Cingapura, na verdade, levavam tempo até 1900, quando os carros eram bens de luxo que apenas alguns poucos sortudos podiam pagar. O sistema deixa você sem saídaPara obter um carro legalmente, você precisa de um Certificado de Excelência ou Certificado de Mérito. Este documento permite que você compre um carro: sem ele, você infringe a lei apenas dirigindo o carro.

O problema está na forma como as unidades de propriedade do contingente são liberadas, ou seja, por meio de leilões governamentais que ocorrem duas vezes por mês. De acordo com várias fontes, o preço de venda desses certificados varia de US$ 10.000 para scooters a US$ 53.000 necessários para transporte. Até quase US$ 100.000 Para um carro normal, obviamente faz a média entre os últimos leilões que foram realizados. Isso não é tudo: o Centro de Excelência tem prazo de apenas dez anos!

Você perceberá por si mesmo que comprar um carro depois de já ter gasto entre US$ 50.000 e US$ 100.000 apenas para obter um documento que permita levá-lo na rua é uma despesa que poucas pessoas, mesmo os ricos, podem pagar. Não surpreendentemente, em Cingapura Quase todos eles viajam de transporte público E só os ricos podem comprar um carro.

Este sistema Foi estudado nos anos noventa Para reduzir um grande problema, o trânsito que assolava a pequena cidade. Claro, o congestionamento da estrada é apenas uma memória. Mas é realmente certo proibir os pobres de dirigir? No final das contas, reduzindo ao mínimo, esse é exatamente o efeito dessa lei…