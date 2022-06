Ações hoje, 29 de junho. Mercados fracos, temores de crescimento. Espere Paul Lagarde

Commodities: O petróleo está caindo, o trigo está fluindo

Os preços do petróleo estão caindo no início do dia, após três sessões consecutivas de ganhos, à medida que o mercado luta entre as preocupações com a economia global e a escassez de estoques de petróleo em todo o mundo. Nos círculos asiáticos, os futuros de petróleo West Texas Intermediate caíram 0,41%, para US$ 111,30 por barril, enquanto os futuros de petróleo Brent deixaram 0,79% do chão a US$ 117,05 por barril. Os investidores estão desnorteados com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que quase atingiram os limites de produção e isso junto com o fato de que Líbia e Equador, devido à turbulência política, também podem restringir a oferta, argumentou até agora. Além disso, o G7 disse que está considerando limitar os preços do petróleo russo. No entanto, o medo de uma recessão global parece prevalecer hoje no humor dos investidores que estão observando as ações dos bancos centrais.

O discurso do trigo retoma seu rali após três sessões consecutivas de quedas que levaram o contrato aos níveis mais baixos desde fevereiro. Os futuros da Chicago Board of Trade (CBOT) subiram 0,53%, para US$ 9,41 por bushel, enquanto o milho caiu 0,38%, para 6,56-3/4 por bushel, e a soja subiu 0,5%, para US$ 14,55-1/4 por bushel. As notícias de aumento da demanda apoiaram os preços dos grãos em Chicago. As negociações para liberalizar a passagem das exportações de grãos da região do Mar Negro, que foram bloqueadas após a guerra russo-ucraniana, continuaram afetando o mercado mundial de grãos. A expansão das safras no Hemisfério Norte pressionou para baixo os preços dos grãos. A Rússia, o maior exportador de trigo do mundo, mudará a fórmula de cálculo dos impostos de exportação de trigo e óleo de girassol para apoiar os embarques em um ambiente de moeda forte.