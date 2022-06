Vip Crypto Scam no norte de Roma, “Hu Coin Wizards ‘All Money’ desapareceu”

Um novo golpe suspeito levanta as noites e os fígados de um exército de investidores que, em vez de confiar suas economias a canais de crédito licenciados, se envolveram em uma pirâmide de investimentos em cadeia, com foco em depósitos Criptomoeda Essa promessa de um retorno “seguro” se não for grande. em círculos norte de roma, que já foi abalado pelo caso do corretor Massimo Bocchio, que morreu há duas semanas em circunstâncias misteriosas e foi acusado de fraude ao mostrar documentos falsos para dezenas de clientes que perderam investimentos milionários, e agora não estamos falando de mais nada . Desta vez, uma carteira virtual acabou sendo acusada de depositar alguns Moedas chamadas ele é Isso dá o direito de se tornar membro do sistema.

Massimo Bosicchio, também apresentador de TV Mario Mattioli em sua rede: “Foram 350 mil euros”

gráfico

Na prática, porém, seria um investimento que corre o risco de seguir o padrão idealizado por Charles Ponzi, o notório golpista da década de 1920, que também foi utilizado por Bernie Madoff, o banqueiro americano condenado por uma das maiores fraudes financeiras de todos os tempos. Tempo. O negócio foi proposto ao potencial investidor, prometendo altos retornos em pouco tempo. Os fundos são levantados e os novos entrantes procuram outros investidores como em uma cadeia. Com novos seguidores chegando com seu dinheiro, os antigos seguidores são pagos (em parte) para provar que o investimento está valendo a pena. Mas os ganhos estão apenas começando e quando o fluxo de novos investidores para ou o responsável pelo sistema decide não alimentá-lo mais, o dinheiro desaparece, o esquema salta e todos (ou quase) acabam na calçada.



Até algumas semanas atrás, o canal Telegram trabalhava com investidores, que hoje parece estar fechado, deixando os assinantes sem outros pontos de referência. Para arrepiar, agora, há principalmente profissionais e empresários entre 40 e 50 anos em Roma, bem recrutados entre uma partida de Padel e um happy hour. Todos eles estão convencidos de que se tornaram parte de um sistema destinado a poucos sortudos e exclusivos, anunciados em plataformas atraentes. Relançado em tam tam com vídeos que lembram o metaverso como se fossem reais para determinados ganhos.

Nos últimos dias, muitos correram para advogados ou contadores para conselhos de como se comportar, mas há aqueles que só se encontraram com alguns amigos e por causa de um certo constrangimento. “O medo – como explica um afluente do Prati – não é apenas o medo de perder as economias, mas também o medo de ser apanhado em sanções criminais porque, ao mesmo tempo que investidor, passa a sugerir que outros se aproveitem de sua dinheiro, expostos a uma prática abusiva de gestão de dinheiro, Na verdade, você precisa de autorizações ou registro no registro de assessores financeiros. É por isso que muitos também têm medo de denunciar que foram enganados. Sem falar – acrescenta – o terremoto este caso causou entre aqueles que persuadiram familiares, namoradas e amigos a se juntarem ao círculo. “O sistema começa de longe.” , suas raízes remontam à China. Mas um “coronel” romeno, como o chamam no jargão, teria colocar o sistema no círculo de profissionais e empresários que buscam diversificar seus investimentos e quem sabe alguém, até mesmo para ganhar dinheiro que o fiscal não conhece.

pânico



“Tudo começou um pouco por diversão e um pouco para diferenciar os investimentos, principalmente quando os mercados começaram a mostrar ceticismo com o Covid. No começo houve um hiper retorno, um amigo me garantiu, agora, silêncio. Muitos de nós não estão mais recebendo Antes de fechar o canal do Telegram, os administradores, tendo dito que havia problemas com o programa, admitiram que os criadores estavam desaparecidos há meses “e capturaram um dos” seguidores “. Há quem tenha comprado criptomoedas por cinco mil vinte mil e cinquenta mil euros. Mas no boca a boca impulsionado por vídeos ambíguos, que visam aumentar a curiosidade e a autoestima, há também quem tenha investido até meio milhão de euros. “Existe o risco de que este seja um renascimento do esquema Ponzi”, alerta Ivano Giacomelli, secretário do CODAT, o Centro de Direitos Civis, em seu site. Repete-se o filme já visto, por um lado há a promessa de um investimento muito útil e por outro há aforradores que não conseguem recuperar o que pagaram. Está tudo cheio de promessas cativantes e ótimos termos, no entanto, parece haver muito pouco por trás disso. Peço que você preste muita atenção, especialmente quando se trata de criptomoedas. Ninguém está desistindo de nada e muito menos quando se trata de investimentos.”