Prada e UNESCO para a Saúde do Mar, em Lisboa com a segunda edição do projeto educativo “Sea Beyond” – Corriere.it

O futuro dos oceanos está em nossas mãos, mas por um pouco mais de tempo. As novas gerações terão que cuidar e protegê-las da melhor maneira possível (tapar os buracos deixados por aqueles que vieram antes delas e fazer tudo o que puderem para reparar os danos). Para fazer isso, eles precisarão de toda a preparação que puderem. O projeto educacional Sea Beyond, lançado pela Prada e pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental (Ioc), estabeleceu esse objetivo.

Dez escolas para dez desafios A iniciativa convidou dez escolas de todo o mundo a atuar, convidando alunos do ensino secundário a criar projetos concretos que possam ajudar a resolver os dez desafios da Década do Mar . Para participar desta segunda edição, que começou em outubro de 2021, vão participar escolas do Brasil, China, Itália, México, Peru, Portugal, Reino Unido e África do Sul. No dia 29 de junho, em Lisboa, por ocasião da Conferência das Nações Unidas para o Oceano – que começou a 27 de junho e termina a 1 de julho – sob a liderança dos próprios governos do Quénia e de Portugal, será realizada uma cerimónia de entrega de prémios aos vencedores. Escolas que fecharão a segunda edição do projeto. “Sea Beyond” é um projeto do qual não temos inveja, disse Lorenzo Bertelli, chefe de responsabilidade social corporativa do Grupo Prada. Gostaríamos de criar uma plataforma que também esteja aberta a outros parceiros que nos ajudam a difundir os princípios da alfabetização nos oceanos. Precisamos de coesão e continuidade para melhorar a educação, e isso é, sem dúvida, verdade se falarmos de educação para a sustentabilidade.”

Escolas participantes: Avenidas, São Paulo (Brasil); Departamento Internacional da Escola Secundária Internacional de Xangai, Xangai (China); Estetuto Marceline Tomassio, Milão (Itália); Colegio Latino, Villahermosa, Tabasco (México); Newton College, Lima (Peru); Markham College, Lima (Peru); Anselmo de Andrade, Almada (Portugal); Agrupamento de Escolas de Vialonga, Vialonga (Portugal); Academia Kingston, Surrey (Reino Unido); Academia Protea Heights, Protea (África do Sul).

Concorrência Desde a sua criação em 2019, o "Sea Beyond" formou mais de 300 alunos do ensino secundário de todo o mundo e em 2021 foi oficialmente ligado à "Década do Mar" promovida pela UNESCO. Os "Embaixadores do Mar", alunos e professores dos institutos que participaram do projeto, puderam acompanhar aulas online conduzidas por especialistas em alfabetização oceânica da UNESCO visando aprofundar os objetivos de desenvolvimento sustentável para o futuro dos mares e oceanos, desde o rastreamento das fontes de poluentes, para melhorar os serviços de alerta precoce, para garantir a igualdade de acesso a dados, informação, conhecimento e tecnologia. Ferramentas essenciais para entrar na competição e interpretar um dos 10 desafios com texto, gráficos ou conteúdo interativo. Para determinar os vencedores, um júri de cinco "Sea Beyonders", Entre os artistas, atletas e ativistas liderados por Lorenzo Bertelli, Chefe de Responsabilidade Social Corporativa do Grupo Prada, Vladimir Ryabinin, Secretário Executivo Ioc. Os vencedores serão premiados pela ativista marítima brasileira Patricia Furtado de Mendonça.

Nylon e oceano O projeto foi financiado com parte das receitas das vendas da coleção Prada RE-Nylon, fruto da cooperação com a Aquafil iniciada em 2019, graças à qual todo o nylon – O avatar do grupo – A Prada o utiliza hoje a partir de nylon regenerado “Econyl” obtido a partir de resíduos plásticos destinados a aterros sanitários em todo o mundo ou recuperados do fundo do mar. Dois outros projetos também estão ativos no Sea Beyond: “Asilo della Laguna” em Veneza, baseado nos princípios da educação ao ar livre, que começará em setembro de 2022, e treinando mais de 13.000 funcionários do Grupo Prada em escala global, aumentando a conscientização sobre questões de alfabetização nos oceanos e encorajamento a desempenhar um papel mais ativo na conservação dos oceanos.

