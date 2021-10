Bolsa de Valores da Itália, comentário sobre a sessão de hoje (29 de outubro de 2021)

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana registraram queda de cerca de meio ponto percentual. Um aumento de mais de 2% para ENI e EXOR. Saipem falhou ao pular

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Eles registraram uma diminuição de cerca de meio ponto percentual Na última sessão da semana.

São 13h00 FTSEMib E caiu 0,5% para 26.756 pontos, depois de ter oscilado entre o nível mais baixo em 26.629 pontos e o nível mais alto em 26.853 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram Perdeu 0,51%. Também sinal de menos para Chapéu médio FTSE Italia (-0,56%) para A estrela da FTSE Italia (-0,68%).

o Bitcoin Ele oscila em torno de $ 61.000 (cerca de € 52.000).

Ele Ela difusão Btp bond Superou 120 pontos.

EU ‘euro Ainda mais de $ 1.165.

Entre os banqueiros, mergulha em BancoBPM (-5,8% para € 2.729) e Banco de Papel (-5,6% a 1.9115 euros). Conforme noticiado pela Reuters, a nova lei orçamentária incluirá mudanças pejorativas nos incentivos à fusão entre empresas, reduzindo o valor para converter ativos fiscais diferidos em créditos tributários.

Onde você está Ele ganha 2,22% a 12,434 euros. O cachorro de seis patas me disse Resultados financeiros para os primeiros nove meses de 2021, que se beneficiou de um ambiente econômico mais favorável e de um cenário energético com melhores fundamentos. A gestão do cão de seis patas destacou que os dados confirmam uma tendência de recuperação gradual do desempenho económico e financeiro.

Saipem Falha ao saltar (-0,44% para € 1933)Após a correção maciça sofrida por 11% na sessão anterior.

EXOR Aumentou 2,09% para € 82,2. A Agnelli Holdings anunciou que assinou um acordo preliminar com a Covéa para vender a PartnerRe por US $ 9 bilhões (€ 7,7 bilhões).

direção negativa de Telecom Italia TIMDepois que a administração analisa as estimativas financeiras do ano inteiro. As ações da gigante dos telefones caíram 1,54%, para 0,3126 euros.

Moncler Ganha 0,42% para € 61,48. O grupo Vests disponibilizou alguns indicadores financeiros relativos aos primeiros nove meses de 2021, período que fechou com receitas de 1,18 mil milhões de euros, um acréscimo de 54% face aos 765,15 obtidos nos primeiros três trimestres do ano passado.

All’Euronext Growth Milan (anteriormente AIM Italia) Defense Tech Holding saltou 33,1% para 4.657 euros No dia da ordenação. As ações foram colocadas a 3,5 euros.