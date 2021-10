Hannover Expo 2022 coloca a digitalização e a sustentabilidade no centro

Os principais temas da Hannover Messe 2022, uma das principais feiras de tecnologia do mundo para a indústria, serão digitalização e sustentabilidade. Desta forma, a exposição pretende aumentar o interesse pela protecção do clima na economia e na indústria e destacar o importante contributo que pode vir a este respeito do trabalho conjunto de digitalização, automação e fontes renováveis ​​de energia.

Há um desejo de se encontrar, de se ver novamente, de trocar idéias e experiências, um desejo de “pós-bloqueio” para isso Feira de Hannover 2022, a feira comercial líder mundial em tecnologias industriais, em Programa de 25 a 29 de abril em Hannover (Alemanha), o presente, tem toda a intenção de agradar: “É um momento de grande transformação, o que vivemos hoje. Estamos diante da maior mudança que ocorreu desde os dias da industrialização. É também hora de fazermos grandes decisões para o nosso futuro e para as gerações futuras enfrentarem desafios globais como as mudanças climáticas e virar a página e nos orientarmos para Uma produção que se preocupa com a economia de recursos e o meio ambiente. ” Jochen Kochler, CEO da Di Exposição alemãPor ocasião da apresentação oficial do evento à imprensa técnica. “digitalização e sustentabilidade Essas são tendências já em curso, impulsionando o cumprimento das metas climáticas. Serão também os principais temas da edição 2022 da Feira de Hannover, a par de outros temas igualmente importantes como inovação, automação e energias renováveis, que não deixaremos de debater durante os quatro dias de evento. Quem vai à mostra quer encontrar soluções que se enquadrem na bandeira da sustentabilidade e da digitalização e é isso que pedimos aos produtores e que vamos encontrar na mostra ”.

sob o sinal “quatro d”

Na Feira de Hannover 2022, sob a égide do tema principal “Transformação Industrial”, grandes empresas globais em mecânica, engenharia elétrica, logística, indústria de energia, tecnologia da informação e software demonstrarão como fazer uma transição bem-sucedida para a produção digital, prestando atenção à economia recursos e meio ambiente. Além disso, conhecidos órgãos de referência do mundo da ciência e da economia oferecerão soluções concretas para controlar esta passagem histórica. Gunther Kegel, CEO do grupo di Pepperl + Fuchs NS Presidente do Conselho Fiscal da Messe Hannover, reitera sobre a centralidade dos “Quatro Elementos” entre os temas a serem propostos na exposição: Digitalização, descarbonização, desglobalização e demografia. “Temos lidado com digitalização em Hannover há mais de dez anos. Hoje estamos falando sobre novos modelos de negócios baseados em dados, levando a uma maior eficiência e produtividade. Um estudo da Zvei, a Associação Alemã de Fabricantes, mostra que 45% das vendas são em soluções de software, que dominam o chão de fábrica, IoT, eletrônica e digital. ”Em termos de digitalização, as palavras-chave são: conexão de rede, análise de dados, IoT, plataformas, inteligência artificial, segurança de TI. Aqueles que desejam permanecer competitivos globalmente devem aproveitar as oportunidades oferecidas pela digitalização para desenvolver, produzir e distribuir seus produtos de forma mais rápida e eficiente. Em Hannover, as empresas participantes demonstrarão como automação e digitalização Na melhor das hipóteses, cadeias de processo completas para uma produção ambientalmente correta.

“Estamos no olho da tempestade da digitalização”, continuou Kegel. “Precisamos nos concentrar em novos modelos de negócios que aprimorem o mundo digital e de dados, onde aprendizado de máquina e algoritmos análise de dados Combinado com máquinas para alcançar produções mais eficientes e sustentáveis. Para aproveitar ao máximo os dados, é necessário também implementar um trabalho padronizado que garanta a interoperabilidade entre os diferentes níveis dos sistemas da empresa, desde máquinas e fábricas até o uso de aplicativos para processamento de informações ”.

A sustentabilidade será outro tema central, considerando por um lado a necessidade de aumentar a produção Energia de fontes renováveisPor outro lado, a importância de tornar os sistemas mais eficientes reduzir consumo. “Ambos os componentes são fundamentais para atingir as metas climáticas que nos propusemos até 2050. A inovação pode permitir um aumento significativo de eficiência em muitas áreas de aplicação, desde transporte público, substituição de motores de veículos e até aquecimento doméstico, com alta bombas de calor eficientes. Será possível tocar em soluções sustentáveis ​​visando DicarbonisazioneKegel disse. As empresas industriais apresentarão as tecnologias mais recentes para reduzir o dióxido de carbono na exposição 2 , que indica a importante contribuição que a eficiência energética pode dar para alcançar a proteção do clima. A digitalização e a automação permitem que os sistemas de produção conectados operem de forma mais eficiente com economia significativa de recursos. Tecnologias inovadoras, como a impressão 3D, produzem componentes perfeitamente projetados, permitindo que você reduza o uso de estoque e recursos.

O tópico de energia está intimamente relacionado ao tópico de Mobilidade Ambiental. As empresas de energia na exposição irão mostrar, por exemplo, como o hidrogênio verde pode ser produzido de forma eficiente e quais possibilidades ele oferece para empresas industriais intensivas em energia. Ove Petersen, CEO da GP Joule, indicou como hidrogênio É a “pedra angular” para uma economia de energia mais sustentável. “Não devemos falar apenas de eletricidade, devemos falar sobre como usar todas as tecnologias ‘verdes’ disponíveis hoje para produzir energia de forma sustentável e, portanto, também o hidrogênio verde. Já mostramos como é um hidrogênio verde (não cinza) pode-se construir uma usina de gás. Agora é preciso falar sobre isso no nível político e industrial, e disponibilizar as luminárias que também podem ser muito pequenas, não necessariamente em grande escala. ” Por fim, Petersen enfatizou: “A busca continua, mas também a mobilidade não para, assim como o consumo de energia não para e tende a aumentar com o tempo, por isso você precisa de toda a ajuda que puder rapidamente. Dicarbonisazione, em todos os lugares, oferecendo energia a custos competitivos. “

Por fim, Kegel alertou: “Para um país exportador como a Alemanha, o tema da desglobalização“. As cadeias de abastecimento globais provaram ser extremamente vulneráveis ​​durante a pandemia de Covid-19. Para impedir esta vulnerabilidade, partes de cadeia de criação de valor pode ser Transferir, com a consequente redução das emissões de dióxido de carbono 2 . “Afinal, a Europa e os países exportadores, como Alemanha e Itália, não devem sucumbir às pressões protecionistas, pois todos devem ter a liberdade de comprar a melhor inovação onde quer que estejam. Por fim”, observou Kegel, “o tema terá um papel central . população. É necessário impulsionar as novas gerações para o estudo dos materiais do caule, que são a base do futuro desenvolvimento tecnológico. Por isso teremos muitas iniciativas na feira Dedicado à juventude e treinamentobem como para empresas iniciantes.

finalmente convocado Onuora Ogbukagu, Diretora de Marketing, Indústria de Telecom, Energia e Logística: “O país parceiro de Messi Hannover 2022 é Portugal, que estará presente na fachada da exposição e através da participação em fóruns e seminários sob o lema “Portugal faz sentido”. Conhecemos este país sobretudo pelo turismo e comércio, mas no desfile o destaque estará na subcontratação industrial, plataformas digitais e soluções energéticas. Estas são áreas onde podem surgir muitas sinergias e parcerias potenciais com a Alemanha. ”

Muito mais rico graças ao digital

Kochler concluiu: “Todos os setores de tecnologia devem trabalhar juntos e iniciar um diálogo construtivo entre economia, política, ciência e sociedade. Com sua orientação global e objetiva, Feira de Hannover 2022 É a plataforma perfeita a este respeito, especialmente porque torna possível encontrar novamente uma personalidade preciosa em existência. “

E embora após dois anos de hiato forçado haja um grande desejo de reinicialização e normalidade entre expositores e visitantes, que estão ansiosos para se encontrarem pessoalmente, produtos e soluções de contato e rede dentro da comunidade da indústria, a Deutsche Messe decidiu construir sobre o experiência adquirida no ano passado, e expandir a exibição da feira comercial com Opções de compartilhamento padrão. “Decidimos enriquecer a oferta tradicional existente adicionando a possibilidade de engajamento virtual, permitindo que expositores de todo o mundo se apresentem e criem novos contatos, mesmo na forma virtual e digital”, diz Kochler.

Ilaria de Polidepoli_ilaria