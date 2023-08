4 destinos low cost para viajar em agosto sem esvaziar a carteira

Viajar sem gastar uma fortuna ainda em agosto de hoje parece impossível, mas existem muitos destinos de baixo custo por aí.

O fenômeno dos italianos indo para o exterior e fugindo durante a alta temporada é Certamente é em grande parte ditado por uma questão econômica. Viajar para a Itália, embora seja um destino favorito para VIPs e celebridades, ainda é caro em muitos casos porque os preços nas áreas de férias são muito altos.

isso é criação Fenômeno progressivo de deslocamento para o exteriorAs pessoas procuraram alternativas que respondessem melhor ao seu orçamento, sem grandes sacrifícios.

4 destinos low cost para visitar no verão

são considerados Destinos de baixo custo são aqueles destinos que permitem, mesmo com um orçamento baixo, para umas férias felizes. Em particular, são considerados o orçamento para transporte até o destino, geralmente com um voo de curta distância, preços de apartamentos e hotéis para acomodação, custo de entretenimento e extras no local.

Destes itens você pode obter Uma estimativa total do valor disponível E como economizar mesmo nas férias e principalmente sem abrir mão do conforto, da diversão e dos caprichos.

Portugal: O Caminho do Pescador

Um dos melhores destinos quando Fala-se em viagens baratasé Portugal. Embora menos ressonante para os italianos do que a Espanha e ainda uma forma crescente de turismo, este país é impressionante e muito semelhante ao estilo mediterrâneo. Combina paisagens deslumbrantes e excelente gastronomia (talvez o mais próximo do mar da Itália em toda a Europa), um mar incrível com as ondas mais altas do mundo em alguns pontos do litoral, praias gratuitas, grandes e bem organizadas, cidades que nunca dormem nem à meia-noite e entretenimento para todas as idades.

De todas as atividades que você pode fazer Caminho do pescador ao longo do oceano É um dos mais importantes. Um itinerário selvagem para descobrir a natureza de uma área natural muito bonita. O nome é uma homenagem aos pescadores que percorreram esse trecho em busca do melhor local para pescar. A cena é composta para Um total de 70 km Existem quatro estágios principais, alguns dos quais são secundários.

Paisagens intocadas, bela natureza. O percurso inicia-se em Vila Nove de Milfontes ou no Largo de Porto Covo. Um lugar que parece ser uma mistura entre a Grécia e a Sicília, tem casas brancas e azuis, os peixes são excelentes e em poucos passos você está de frente para o mar. Secundariamente chega-se a Almograve, depois chega-se à Zambujeira e finalmente a Odeceixe. No verão o clima é quente mas ventoso ao mesmo tempo, por isso não é difícil pensar em fazer uma viagem deste género. Para os amantes da natureza, esta rota é realmente incrível e imperdível uma vez na vida.

Albânia: mar e praias em Ksamil

Para quem normalmente Eu amo o mar e quero ter umas boas férias relaxantes Entre as ondas, nada melhor em qualidade e preço do que a Albânia onde o mar é um verdadeiro paraíso.

Uma pequena jóia muito especial, Parte do Parque Nacional Butrint E está repleta de praias bem equipadas, bastante amplas e confortáveis ​​para toda a família. Os custos são realmente baixos, não se comparam às praias italianas e não é de estranhar que fiquem mais lotadas no verão. Pode ser alcançado a partir da Itália de avião, mas também de navio Além das praias dos sonhos, hotéis e amenities de luxo custam pouco, para que você tenha ótimas férias gastando muito pouco. Uma villa para 4 pessoas custa em média 80 euros por noite, portanto 20 euros por pessoa, ou seja, 540 euros para uma semana de férias.

Este número para uma família na Itália, especialmente em semanas importantes, é inimaginável. As refeições custam entre 3 e 5 euros, o peixe é incrível Bebidas e álcool também são baratos, uma bebida custa em média alguns euros. Você também pode alugar barcos para explorar a costa, há pequenas ilhas muito especiais que definitivamente merecem uma visita. Também há muito em termos de história, como a herança de Butrint e a antiga cidade de Ajirokastra.

Nisyros, a cidade menos conhecida da Grécia

Nisyros é uma cidade vulcânica na GréciaDistingue-se pelas cores típicas, pela excelente gastronomia e pelo calor humano dos seus habitantes. Pode-se chegar a partir da Itália por balsa ou você pode chegar a uma das principais cidades e depois fazer a baldeação. Existem magníficos castelos, um vulcão no centro da ilha, um grande mosteiro e … Os preços são realmente muito baratos. A Grécia dispensa apresentações, oferece claramente mar, sol e terra generosa. Nisyros é uma cidade relativamente pequena e como tal também permite desfrutar desse ritmo lento para quem quer um pouco de paz e sossego.

em comparação com outras cidades na Grécia É menos conhecido e, portanto, não é ignorado pelo turismo de massa. Isso possibilitou não apenas manter os preços baixos, mas também proporcionar uma escapadela de um dia para quem quer um verão diferente, longe do caos.

Espanha, Cádiz: o destino low cost por excelência

Espanha O melhor destino de baixo custo, ainda hoje as estimativas são muito claras e a definem como o principal destino dos italianos em agosto. Não apenas preços facilmente acessíveis, mas também muitos serviços, como praias grandes e gratuitas, entretenimento gratuito e organização impecável, apesar do importante fluxo de veranistas de todo o mundo.

Cádiz é uma cidade maravilhosa, cheia de história, É famosa por seus clubes e, portanto, também ideal para os mais jovens. Tem um belo centro histórico com uma antiga catedral, um bairro antigo que conservou o seu encanto ao longo do tempo, lojas, restaurantes e até os melhores vinhos andaluzes de toda a Espanha. Esta área é particularmente famosa por sua cerâmica, mas também pela produção de xerez. Existem as ruas comerciais clássicas como a Calle Columela e depois algumas pequenas pérolas que contêm toda a história da cidade.

O centro histórico está cheio de vida, show Entre o majestoso estilo neoclássico e o ambiente cálido que reina em todas as cidades espanholas. Obviamente, é obrigatória uma visita aos bares de tapas, onde por pouquíssimos euros se oferecem o melhor da gastronomia local. A vida noturna acontece na área da Plaza San Francesco e na Playa de la Victoria, há discotecas, clubes e bares que ficam abertos até tarde. Eles também vendem muitas apresentações gratuitas e abertas, e há dança, teatro e shows.

Estes destinos surpreendem não só porque conseguem aliar o encanto de um típico destino de veraneio com a beleza do mar e da praia que é sempre um deleite no verão, mas porque são destinos de baixo custo. As quatro cidades permitem que todos desfrutem de um bom descanso e passem bons momentos, seja em família ou com um grupo de amigos E fazemos isso economicamente.