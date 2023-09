Rani Rosa e Rebecca Bianchi de Como e Itália Sub-20 terminam no pé do pódio na Copa do Mundo

Rani Rosa: A cortina caiu ontem à noite para o Campeonato Mundial Juvenil em Portugal.

A aventura no Campeonato Mundial da atleta Rani Rosa Como Rebecca Bianchi e da seleção feminina italiana terminou no Mundial Sub-20 em Coimbra, Portugal, ontem, sexta-feira, 15 de setembro de 2023, ao pé do pódio. Infelizmente, ontem os italianos foram obrigados a entregar a partida final do terceiro e quarto lugares à Holanda, que venceu por 13-11. O gol de Bianchi, o sapo Larian, não foi suficiente para evitar a derrota, o que infelizmente fez com que o sonho de medalha dos italianos terminasse em um excelente quarto lugar.

Mas o título mundial foi conquistado pela Hungria depois de derrotar a Espanha por 13 a 10 na final. De salientar que a Hungria perdeu apenas um jogo, na sua primeira participação no torneio frente à Itália, comandada por Rebecca Bianchi.

Placar para final de terceiro e quarto lugar entre Holanda e Itália 13-11

Partículas: 4,2, 5-3, 2-2, 2-4.

Holanda: Keijzer, De Vries 2, De Kleer 1, Roekevisch 3, Van De Geijn, Slot, Den Oudens 2, Voordouw, Moolhuijzen 2 (uma caneta), Jutte 1, Logtens, Christodoulou-out, Gorter 2.

Itália: Santapaola, Lyon 3, Di Maria, Luongo, Bianchi 1, De Marche, Giustini 3 (pênalti), Spruzzi 2, Bettini 2, Santoro, Giuffrida, Cecina, Papi.

Árbitros: Philipp Uhlig (Alemanha) e Maria Daskalopoulou (Alemanha)

19h30: Final do terceiro e quarto lugar Itália x Holanda 11-13

21h Final, primeiro e segundo lugar, Espanha – Hungria 10-13

Classificação final

Hungria primeiro

Espanha II

OANDA III

Itália IV

Convocatória da Itália para o Mundial de Coimbra

Olimpia Cecina (RN Bolonha), Helga Santapaola, Vittoria Santoro e Marta Giuffrida (Prez Noto). Rebecca Bianchi (Como Natação), Vittoria Sprozzi (Treviglio), Beatrice Cassara (Plebischetto Padua), Emma De Marche (Trieste), Dorotea Spampinato e Paola Di Maria (Netafem Bogliasco), Lavinia Papi (Ses Roma), Sofia Giustini (Sabadelle), Daphne Bettini, Morena Leone. Aurora longo (Equipe orizonte).