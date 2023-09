“Se houver um erro no sistema, é a ação correta.”

“Com o olhar, os passageiros, aqueles que não dormiam, porque também era noite, sentiram mais a virada dramática para reverter do que a descida, que já havia ocorrido em um ritmo muito ‘suave’”, diz Gianni Lanza, 60. Um velho romeno, ex-piloto de Airbus 320 e instrutor de voo. O Boeing 777-200 da United Airlines, voando de Newark a Fiumicino, caiu de cerca de 37.000 pés (11.000 metros) para quase 9.000 pés (2.700 metros) em 8 minutos, segundo algumas versões, e em 10, segundo outras. “Consideremos também 8 minutos: são pouco mais de 3.500 pés por minuto, uma ligeira descida que indica que tudo a bordo estava sob controle, exceto aquele suposto mau funcionamento no sistema de pressão da cabine.”

uma luz?

“Vamos supor uma longa descida com o mínimo de aceleração e freio aerodinâmico. Para que a descida fique um pouco mais íngreme é preciso perder pelo menos 5 ou 6 mil pés por minuto, e o pânico certamente não se espalha entre os passageiros. Mas em situações de emergência, este modelo pode acelerar mais rápido e sem problemas. Bem, na verdade, aqueles que estavam acordados se perguntarão por que, depois daquela curva, o avião desceu em vez de pousar a uma altitude de cruzeiro de cerca de 12 quilômetros acima do nível do mar. Mas a essa altura o capitão já havia informado os passageiros da mudança de planos. “Você pode imaginar a decepção deles.”

As máscaras de emergência não chegaram ao voo UA510, pelo menos foi o que a empresa anunciou, sem que os passageiros discordassem.

“Uma indicação de que embora não estivesse funcionando corretamente, o sistema de compressão manteve uma pressão aceitável na cabine, continuando a bombear o ar aspirado pelos motores. “O piloto tinha indicadores que lhe diziam exatamente qual era a situação e por isso decidiu, por precaução, que era melhor interromper o voo transatlântico e regressar a Newark”.

Porém, foi necessário perder altitude e possivelmente despejar algum combustível, visto que os tanques ainda estavam quase cheios aos 49 minutos de voo?

“Sim, é seguro presumir que uma das válvulas do sistema não estava funcionando corretamente. É claro que a 11 mil metros acima do nível do mar não é possível sobreviver sem um sistema de pressão que mantenha a posição da cabine semelhante à de 3 mil metros acima do nível do mar. À medida que você sobe, as válvulas fecham cada vez mais, enquanto o sistema força a entrada de ar. Nas encostas acontece o contrário: as válvulas abrem cada vez mais enquanto a necessidade de bombear ar diminui cada vez mais.

E se esse sistema travar?

“Se a falha for muito grave e houver uma perda repentina de pressão, as máscaras descem automaticamente. Ação que também pode ser controlada pelo piloto. A partir desse momento, a autonomia do sistema que permite aos passageiros sobreviver em grandes altitudes permite ao piloto descer com calma até uma altitude de 3.000 metros, para uma altitude onde não há necessidade de assistência respiratória.”

A United diz que não houve perda de pressão na cabine.

“Haverá registros de instrumentos como prova, mas esse pouso, que foi um pouco mais brusco que um pouso padrão, que faz o avião inclinar 3 graus, atesta que tudo estava sob controle. Mas claramente os indicadores associados ao sistema de pressão indicavam que algo não estava indo bem e o piloto estava certo em ser cauteloso. Durante seu retorno a Newark ele deve ter monitorado constantemente o delta (diferença) entre a pressão interna (na cabine, editor) e a pressão externa. Deve-se também ter em conta que estes sistemas são “redundantes”, ou seja, as partes “vitais” são duplas e até “triplas” porque se uma falha há pelo menos outra para ocupar o seu lugar”.

Este é um mau funcionamento recorrente?

“Eu diria que não, estas são condições raras nas aeronaves de hoje e, acima de tudo, podem ser encontradas sem consequências para os passageiros. Além disso, o avião estava acima do mar, por isso não foi difícil descer. É diferente se você cruzar os Alpes e descer cerca de 3.000 metros, terá que “jogar” o nariz em direção a Mônaco ou ao Vale do Pó. “E então você pode ter que descer mesmo que o sistema de pressão esteja funcionando bem.”

quando?

“Isso ocorre quando você perde toda ou parte da potência do motor. Os quadricópteros são uma grande minoria, portanto, em aeronaves bimotores, nesse ponto, resta apenas um motor que fornece o impulso necessário para voar com a maior segurança possível, mas o sistema de pressurização também deve operar por conta própria. Então, como regra geral, descemos à altitude de qualquer maneira.”

