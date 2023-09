Inflação e aumento do custo de vida, consumo desacelera cerca de US$ 4 bilhões

A inflação continua a afectar o consumo, ao ponto de, no segundo semestre do ano, poder abrandar em cerca de 4 mil milhões de dólares. Os comerciantes que soam o alarme pedem uma mudança decisiva de tendência no mesmo dia em que CGIL, CISL, UIL e UGL chegam ao Palazzo Chigi, em 22 de setembro, para uma rodada de discussões presidida pelo Ministro de Negócios e Comércio. Made in Italy, Adolfo Orso, do qual também participará o Sr. Brizi, sobre intervenções para controlar os aumentos causados ​​por pressões inflacionárias. “A erosão do poder de compra e da poupança afeta a despesa das famílias e, sem inversão de tendência, deverá diminuir no segundo semestre do ano em -3,7 mil milhões face ao primeiro semestre”, explicaram os técnicos do Centro Europeu de Investigação para a Conversiência. . .

No final do ano, isto traduzir-se-á num crescimento global das despesas das famílias de +0,8%, em comparação com +4,6% no ano passado. O sindicato explica que a descida da inflação é mais lenta do que o esperado, enquanto a tendência de aumento de preços parece continuar ininterrupta, mantendo-se estável acima do limite de 5% (+5,4% em agosto). Basta dizer que, segundo estimativas da Federação Nacional de Consumidores, muitas necessidades básicas aumentaram +20% em relação a 2022: o açúcar registou um aumento de 43,3%, o azeite de 37,1% e a batata de 25,9% (para mencionar apenas o “top três” no ranking desenvolvido pela Unc). Isto afecta o poder de compra dos consumidores que utilizam as suas poupanças para manter os níveis de consumo anteriores, ao mesmo tempo que têm de lidar com o aumento contínuo das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu.

Por outro lado, os motores da recuperação pós-pandemia estão a “desaparecer”, com os inputs provenientes das exportações e dos investimentos a diminuir, ligando o PIB mais estreitamente ao consumo. A participação global do consumo no PIB deverá ser de 59,3%, contra 59,8% no ano passado, mas a inflação líquida “dará uma contribuição real de 58,4%, a mais baixa desde o início do século”, reduzindo o crescimento para +0,1%. De +1,2% no primeiro semestre. Numa base anual, o crescimento em 2023 irá parar em 0,7%, em comparação com o 1% estabelecido como meta na definição. O governo tenta agir: depois de receber um “sim” da indústria de bens de consumo no “quarteirão antiinflacionário”, para alcançar uma cesta de preços controlados, Orso reúne-se agora com líderes sindicais em Chigi, para decidir sobre o conjunto de medidas de protecção do rendimento.