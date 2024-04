Marchas sem impostos, como Portugal: “Vamos atrair reformados estrangeiros”

Ancona, 27 de março de 2022 – Municípios afetados pelo terremoto no centro da ItáliaCom uma população não superior a 20 mil pessoas, Poderia se tornar o novo paraíso fiscal para aposentados. o Decreto de Apoio IIIaprovado pelo governo na quinta-feira, contém juros, a uma taxa de 7%eu Aposentados residentes no exterior Que se deslocam para países afetados pelo terremoto. Desconto semelhante ao que você aplica Portugalpraticamente. Os pensionistas estrangeiros terão acesso a Imposto fixo de 7% No caso de transporte para estes municípios; Esta medida já era esperada para as regiões do sul de Itália (Sicília, Calábria, Sardenha, Campânia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia), mas foi agora alargada para incluir as regiões das crateras.

como As pessoas singulares com rendimentos de reforma pagos por entidades estrangeiras, que transfiram a sua residência fiscal para estas localidades com população inferior a 20 mil pessoas, podem beneficiar de um regime fiscal facultativo, que prevê a aplicação de um imposto Irpef alternativo à taxa de 7% para qualquer categoria de rendimento produzido no exterior.

mas como A área de Marche fará isso Para tornar a medida atrativa.”O sertão é o novo Portugal“?” Roadshow – explica o Assessor de Orçamento e Reconstrução Guido Castelli – Podem ser transportados por compradores, operadores turísticos e agências especializadas em vendas imobiliárias, para interceptar a demanda potencial para operações de transporte em nossas áreas. Incentivaremos as operadoras nessa frente a atrair aposentados, estrangeiros e italianos, e ampliar a oferta turística e imobiliária. Da série “Compre uma casa e você pagará menos impostos”. antes Os choques de 2016, a região de Marche registou uma boa tendência nas vendas de casas no exterior, depois o terremoto e a epidemia pararam. Mas no ano passado vimos uma ligeira recuperação.”

No A última vezPor exemplo, muitos belgas investiram na zona de Sarnano, na região de Macerata, e em alguns casos alugaram quartos a outros estrangeiros. A região, os parlamentares locais e os prefeitos apoiam a inovação introduzida em Sostegni Ter. Porém, há um aspecto que não deve ser subestimado, como destacou o próprio Castelli. Por um lado, se os primeiros cidadãos do terramoto estivessem unidos em pensar que “acções como estas são bem-vindas”, com Redução de impostos para 7% segundo modelo de PortugalPor outro lado, exigem a garantia de serviços básicos, principalmente serviços de saúde e escolares, e a aceleração do processo de reconstrução pós-terremoto. Porque, sobretudo nos pequenos concelhos devastados onde ainda existem tesouros proibidos e casas que não foram demolidas (e na zona vermelha), há escassez de habitação. Sem considerar que o hospital e o médico são necessários, principalmente para as crianças. “Beneficiar Para aposentados É alguma coisa – especifica Castelli – mas é preciso mais para repovoar o interior. São necessárias medidas fiscais ousadas, começando com um imposto fixo para famílias, casais e jovens. Também queremos que os filhos de Marky voltem para casa. Este é o verdadeiro desafio: restaurar oportunidades e empregos. Caso contrário, a posição do Estado parece esquizofrênica: por um lado os 7% e o Pnrr para o relançamento, e por outro lado não confirma a isenção que permitiu a activação das novas turmas e a preservação das turmas existentes mesmo com professoras , e portanto com números inferiores aos indicados no Decreto Presidencial 81/2009 nas escolas Em áreas de crateras sísmicas. Caso contrário, o modelo de Portugal corre o risco de se transformar num “caos total”.

“qualquer iniciativa Pretender trazer pessoas para cá é benéfico – diz um prefeito sobre o terremoto, Mauro Valcucci Castelsantangelo Sul Neira -; Filhos e netos virão visitar pais e avós. Mas devemos acelerar o fornecimento de habitação.”