TFR ou TFS pago com atraso: peça juros ao INPS

Em caso de atraso na concessão de benefícios de fim de serviço ou de serviço, o trabalhador pode solicitar o benefício à mora.

Na Itália, TFR ou TFS (rescisão ou compensação de serviço), também chamada de liquidação, refere-se a A parcela do salário que é paga ao empregado no término do vínculo empregatício. O empregador é quem deve pagar esse valor ao seu empregado.

A verba rescisória ou serviço foi instituída em abril de 1927 e previa o direito de todo trabalhador receber remuneração proporcional aos anos de trabalho prestado. mas Quem é elegível para TFR/TFS?

Como reivindicar juros de mora sobre pagamentos atrasados ​​de TFR/TFS

Todos os trabalhadores dos setores público e privado Eles têm direito a receber uma gratificação de fim de serviço ou de serviço. O empregador deverá obrigatoriamente pagar TFR/TFR ao seu empregado em todos os casos de rescisão do vínculo empregatício. Por exemplo, por ocasião de demissão (individual ou coletiva) e demissão.

Em caso de falência da empresa ou de exigência de adiantamento de parte do TFR/TFS, o INPS é quem garante o pagamento em nome do empregador. Mas como um trabalhador pode calcular o valor da recompensa de fim de serviço ou de serviço?

Para saber o número do TFR/TFS é necessário pegar o salário anual e dividir por 13,5. Do valor obtido terá então que ser subtraído 0,5%, que servirá para contribuir para o fundo de seguros do INPS para pagar os salários dos trabalhadores, mesmo em caso de falência da empresa.

Desta forma você encontrará o valor que corresponderá ao TFR / Rendimento Bruto Anual Total que deverá ser multiplicado pelo número de anos de serviço. Mas o que acontece se as indenizações ou o pagamento de serviços forem pagos com atraso?

O funcionário terá a oportunidade de solicitar juros de moraApenas se o atraso no pagamento for devido a negligência do organismo que administra a segurança social obrigatória.

Os trabalhadores podem proceder à recuperação dos juros de mora abrindo um pedido de indemnização ao INPS, que é um dos órgãos que garante o desembolso da TFR/TFS.

A candidatura não tem de cumprir prazos imediatos, mas também pode ser enviada ao fim de alguns anos. Obviamente, como em outros casos, o prazo de prescrição de dez anos deve ser levado em consideração.

Até esse momento, qualquer trabalhador pode ter o direito de solicitar o reembolso dos juros de mora acumulados sobre verbas rescisórias ou serviços pagos em atraso. É bom ressaltar isso O procedimento de recuperação de juros só é iniciado se o valor devido for superior a 12,00 euro.