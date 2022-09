Unwto: Todos na Alba estão escrevendo o futuro do enoturismo global

Alba – e Itália – o ponto de partida para analisar, definir e escrever o futuro global do enoturismo. Esta é uma missão conferência Internacional (órgão das Nações Unidas que acompanha o setor), que acontecerá de segunda-feira, 19 de setembro, a quarta-feira, 21, na capital de Langui: Gosto Alessandra BryantGerente da área EuropaUnoto. Estamos falando de um fórum estruturado sinergicamente com região do PiemonteE a ministro do Turismo E a EnitO que atrai a elite global do turismo gastronômico e do vinho para a região entre especialistas, cientistas, políticos, jornalistas e entusiastas. Isso exige um setor que totaliza 2,5 bilhões de euros anualmente e transporta 14 milhões de turistas que optam por passar suas férias descobrindo a franquia gastronômica e vinícola do país.



“O Fórum é uma ótima oportunidade para aproveitar ao máximo – confirma Bryant – Alba será o ponto de partida para muitas coisas. Três em particular: Em primeiro lugar, lançaremos aqui o primeiro grupo de trabalho global sobre padrões para coleta de dados de enoturismo. Deixe-me esclarecer: cada país tem seus próprios dados sobre o setor, mas se ampliarmos nossa visão globalmente, como contamos os enoturistas e como eles diferem dos turistas “tradicionais”, como os comparamos, fazemos estimativas e planejamos estratégias para atraí-los se não soubermos avaliá-los de forma coordenada entre os diferentes países ? Para isso, os padrões globais de pesquisa assumem um papel estratégico. Trabalhamos com os principais especialistas do setor, e Alba é o ponto de partida para esta reflexão onde os parâmetros serão ajustados. Então temos 8 ministros discutindo o turismo através da privacidade do campo e, terceiro, coisas mágicas acontecerão em Alba, e todos seremos heróis”.



O país que você vai, você encontra, mas Que características os enoturistas do mundo têm em comum?? Bryant responde: “O turista do vinho não tem pressa, pretende manter uma relação saudável e equilibrada entre a sua felicidade pessoal e a ligação com a natureza, é o protótipo do turista sustentável, conhece e acompanha as estações, quer passa mais tempo na área que respeita. Ele procura contar histórias. Ele ama o local e está disposto a entender a cultura do lugar e as histórias dos atores locais. Há uma grande variedade de histórias à sua disposição e ele aprecia a verdadeira história. Na verdade, o enoturismo também conta a história da terra e tudo relacionado a ela, especialmente se estiver localizado em uma área com uma profissão forte como Langhe, Roero e Monferrato”.

Reflexão compartilhada porConselheira Regional de Turismo do Piemonte, Vitoria Poggio: “A nossa região do Piemonte é uma terra rica em produtores, um pólo de liderança nos mercados internacionais, graças à Conferência Unwto teremos a oportunidade de mostrar mais, com a merecida visão do mundo do vinho e tudo o que o rodeia. A região acreditou muito nisso e, de junho passado até o final do ano, organizamos um calendário de eventos relacionados à gastronomia e vinhos que inclui não apenas as regiões mais famosas, mas também as regiões das joias mais escondidas , como Lake District, Alessandria, Valle Myra e Valle Bormida. Envolvemos associações comerciais, vinícolas regionais e locais, que fizeram um trabalho inestimável Excepcional com foco em vinhos Doc e Docg, noites, festivais e discussões. O protagonista é todo o Piemonte. O maravilhoso trabalho em equipe também é possível pela Enit.”

O orientador indica como fazê-lo Enoturismo passou no teste da pandemia E saiu ainda mais forte: “O setor tem mostrado grande resistência e agora é chamado a se renovar, deve ser capaz de oferecer experiências, de desafiar as necessidades de um público cada vez mais amplo, não apenas especialistas, mas também aqueles que gostam de descobrir os valores dos lugares e das pessoas, através do prazer do vinho. demonstrado pela região no âmbito dos eventos da rica agenda que reunimos. O Fórum ALBA é mais uma etapa em que as empresas e as comunidades locais devem trabalhar juntos, um momento de discussão e reflexão sobre a situação atual, mas também sobre os desafios futuros do setor, sobretudo a sustentabilidade, que é um objetivo que deve gerar valor duradouro. Langhe Roero e Monferrato, sede da conferência, também foi escolhido graças ao reconhecimento do cenário vitivinícola da UNESCO: esta é uma região de prestígio, que hoje mais do que nunca deve poder desenvolver, por meio de empresas agroalimentares, projetos em conformidade com os padrões da Agenda Verde das Nações Unidas 2030. Início com as vinícolas, que devem se tornar cada vez mais embaixadoras da biodiversidade, melhorando a qualidade de vida da população e a economia da cadeia produtiva.”



Para Vittoria Poggio Lição aprendida com Unwto . Para Piemonte e Itália consistirá principalmente em‘Incentivar o trabalho em equipe e desenvolver sinergias’ Analisando os fluxos turísticos e também analisando os “sentimentos”: “Precisamos aumentar a criatividade e melhorar a oferta atual, formando cidadãos informados e defendendo e preservando o património cultural. Porque o enoturismo se tornou o motor de busca, sustentabilidade e cultura da autenticidade, também graças à história dos produtores. Ama os espaços verdes intocados das novas gerações – diz Poggio – que rejeitam os fatos invasivos, preferem o turismo lento, mas também querem ouvir as histórias dos produtores, histórias que geram emoções. Um novo mundo se abre onde também há espaço para a tradição e o Piemonte está pronto para ser o protagonista.”

O boom do setor é evidenciado pelos números. Enoturismo – explica Roberta Garibaldi, CEO da Enit – É praticado por um em cada quatro italianos e responde por 27% das vendas da vinícola. Mas não é só isso: a transição para o vinho e seus caminhos também tem um valor social porque tudo isso é um impulso importante para o desenvolvimento e consolidação das regiões e aldeias.” Não é por acaso, de fato, que a escolha recaiu sobre Alba e Piemonte, que estão prontos nestes três dias de Unwto Conference para proporcionar experiências e incentivos únicos. Será uma agenda lotada Onde – acrescenta Garibald – vamos discutir o futuro e a inovação mas também teremos a oportunidade de visitar seis adegas para ver em primeira mão os factos que comprovam a sua presença no panorama internacional. Por números realmente interessantes: todos os dias, um enoturista gasta em média 85 euros se não pernoitar, 160 euros se optar por dormir nas áreas selecionadas. O bom – e quero frisar – é que essa forma de passar o tempo livre une as famílias. De facto, se se traçasse a identidade de quem quisesse conhecer as regiões vitivinícolas, 51% seria uma mulher, enquanto os restantes 49% seriam um homem.”



A data real da conferência é terça-feira 20 de Setembro com a cerimónia de abertura marcada para as 11 horas, no Teatro “Giorgio Busca” em Alba.. Na sequência das intervenções institucionais e do Director-Geral da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, Pau Roca, do Secretário-Geral da Organização Mundial do Turismo, Zurab Pololikashvili, e do Ministro do Turismo, Massimo Garavaglia. Em seguida, entra Garibaldi, que fornecerá dados sobre o enoturismo na Itália. Em seguida, falaremos sobre inovação e sustentabilidade, considerando, entre outros, Carlo Petrini, fundador do Slow food. Finalmente, à tarde, a visita foi aberta a jornalistas em seis adegas de Monferrato. No dia seguinte, olharemos para o futuro e como a digitalização pode fazer o setor voar mais. Em uma sessão moderada por Alessandra Bryant, Diretora da OMT para a Europa, o Ministro Garavalia discutirá com representantes da Bulgária, Geórgia, Grécia, Moldávia, Portugal, San Marino e Sérvia. O objetivo é coordenar o máximo possível para dar mais vida a todo o movimento de uma perspectiva europeia. Segue-se a cerimónia de encerramento.