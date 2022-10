Gás, preços se deterioram na Europa: voltam aos patamares de junho

Ouça a versão em áudio do artigo

Os preços do gás europeu permanecem baixos, para os níveis de junho. O clima mais quente do que o normal e os níveis de armazenamento mais altos aliviam os temores de escassez de suprimentos no inverno.

Os futuros de referência negociados na Bolsa de Valores de Amsterdã caíram -9,5%, para € 115 por megawatt-hora, o menor nível intradiário desde meados de junho.

Uma onda de calor excepcionalmente forte é esperada no sudoeste da Europa e na parte central do continente nos próximos dias. Essa tendência deve continuar na maior parte da região nas próximas duas semanas, levando a um menor consumo de energia.

A União Europeia também está tomando medidas para mitigar o impacto da crise caso os preços voltem a subir durante o inverno. Hoje, a Comissão Europeia está introduzindo um novo pacote de emergência que inclui cooperação interestadual em compras. A Comissão está também a pedir autorização aos governos nacionais para propor limites de preços – apenas como último recurso – para transacções com taxas centrais holandesas. O chanceler alemão Olaf Schulz ordenou na segunda-feira uma extensão da vida útil das três usinas nucleares restantes do país até meados de abril de 2023 para ajudar a aliviar a crise.

As instalações de armazenamento de gás na Europa estão cerca de 92% cheias, acima da média de cinco anos para esta época do ano, graças a um clima mais quente e níveis mais altos de importações de GNL. No entanto, será difícil reabastecer os estoques no próximo ano sem os volumes normais de gás russo.