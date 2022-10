Setembro com sinal positivo (+7,9%)

(Teleborsa) – I mercado automóvel europeu (UE mais Reino Unido e EFTA) A Setembro Confirma a recuperação já registrada em agosto: com 1.049.926 registrados, o crescimento é de 7,9% ante 972.843 unidades em setembro de 2021. Porém, nos primeiros nove meses, o saldo permanece negativo, com 8.271.115 unidades no total, o que equivale a 890.000 carros abaixo de 9.162.177 em janeiro-setembro de 2021 (-9,7%).

O orçamento de setembro é positivo Em tudo 5 principais mercados europeuscom o Alemanha O que mostra o melhor desempenho mensal (+14,1%), seguido pela Espanha (+12,7%), França (+5,5%), Itália (+5,4%) e Reino Unido (+4,6%). A variação nos primeiros nove meses foi negativa para todos, mas a Itália apresentou o pior resultado (-16,3%), o menos pesado Alemanha e Espanha (-7,4%), o meio do Reino Unido (-8,2%) e França. (-11,8%). No entanto, tanto em setembro como nos primeiros nove meses, a Itália ficou em quarto lugar em termos de volume de registros.

na frente doelétricoO nosso mercado continua a destacar-se entre os cinco principais mercados, uma vez que ocupa uma posição traseira em percentagem de quota de carros ‘on tap’, com a Alemanha a superar os ECVs que cobrem agora um terço do mercado (32,3%), enquanto a Itália está a menos de um décimo (8,5%), longe da França (24,2%) e do Reino Unido (22,4%) as ações também são inferiores às da Espanha (11,1%).

Além disso, refira-se que nos primeiros nove meses de 2022, o nosso país também foi contra a tendência no que diz respeito ao aumento geral da quota de BEV Com uma queda simultânea na participação PHEV: enquanto nos outros quatro grandes mercados, o primeiro subiu de 9,2% para 12,7% e o segundo de 8,8% para 8,6%, enquanto o inverso ocorreu na Itália, onde o número de carros elétricos diminuiu de 4 e 0% para 3,6% e o número de carros elétricos híbridos passou de 4,5%. para 5,0%.

“À luz da próxima votação do Parlamento Europeu sobre regulamentos para infraestruturas de combustíveis alternativos (AFIR), o site Unone – como a ACEA – mais uma vez insiste na necessidade de acelerar o desenvolvimento de infraestrutura de transporte em nosso país – aumentou no último trimestre em cerca de dois mil Pontos – e acima de tudo, os pontos proporcionam carregamento rápido”, afirma o gerente geral da André Fundamentos.

“Transferir para Mobilidade elétrico Isso só poderá acontecer em grande escala – continua – se, como já repetimos há algum tempo, os automobilistas puderem recarregar os seus carros com a mesma facilidade e rapidez que fazem hoje com o combustível convencional, e se puderem fazer assim na estrada, quer em espaços privados abertos ao público como os Centros Comerciais, quer em áreas corporativas, quer finalmente em habitações particulares. decreto guiando Para entrar em operação, mas a doação de 40 milhões – além disso, foi subtraída dos fundos destinados a incentivos para carros elétricos – corresponde a apenas 8.000 unidades habitacionais em quase 15 milhões de prédios na Itália. Em suma, um bom começo, mas é uma gota no mar: precisamos de mais.”

Itália, com uma disponibilidade modesta de pontos de carregamento expresso, especialmente em área autoestradano final de junho com 6,1 pontos de carga contra a média europeia de 8,2 pontos por 100 km, ficou em 14º lugar no ranking europeu, depois de Portugal: “É preciso repetir – como diz Andrea Cardinale – que este é” único Indicador Razoável no estágio atual do mercado, e ainda muito longe da maturidade. Uma alta porcentagem de carga indica Frota Rolante ECVque às vezes paradoxalmente vemos anexado como um orgulho nacional, deve-se apenas à escassez de capital de giro, que por sua vez é causada pela capacidade insuficiente da rede”.

“Quando toda a malha rodoviária estiver adequada, homogênea no terreno e equipada com as infraestruturas – continua Cardinale – só então veremos vendas de veículos elétricos em linha com outros grandes mercados e a circulação poderá satisfazer as infraestruturas, como os chamados esperanças”operador de ponto de carregamentoOutros indicadores de desempenho relacionados com os pontos de carregamento parecem decididamente menos importantes, como o rácio por quilómetros quadrados de área (obviamente não aplicável), ou pouco indicativos, como a comparação com População (que não leva em consideração a taxa de mecanização). Faria mais sentido, então, de uma perspectiva de perspectiva à luz dos objetivos difíceis de transformar o todo frota de carros Atualmente em circulação, compare o número de pontos de recarga com o último: pode-se encontrar um nível de infraestrutura muito pior do que em outros grandes mercados, com exceção da Espanha. ”