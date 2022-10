Pequenas turbinas eólicas domésticas sem lâminas para telhados silenciosos

O sistema de vento patenteado da Aeromine é livre de vibração, silencioso e fácil de instalar, para ser eficiente e economizar espaço. A máquina é testada na BASF

Unidade de colheita de vento de ar. Créditos: Aviação

A primeira pequena turbina eólica doméstica aparentemente imóvel

(Rinnovabili.it) – É oferecido como alternativa ao tradicional e conhecido Painéis solares de telhado, mas promete gerar mais energia com menos espaço. Vamos falar sobre Pequenas turbinas eólicas domésticas “sem pásFabricado pela Texan Aeromine Technologies, a empresa introduziu recentemente sua tecnologia patenteada de captura de vento, uma solução validada por pesquisa conjunta com Sandia National Laboratories e Texas Tech University.

Do que ele está falando? Na aparência de um grande cilindro fixo com asas laterais. Ao contrário das turbinas convencionais de eixo horizontal ou vertical, as pequenas turbinas eólicas domésticas da Aeromine não possuem pás. Pelo menos não à vista. O design usa asas semelhantes a carros de corrida para gerar forças aerodinâmicas que amplificam o fluxo de ar capturado. Em outras palavras, quando o vento atinge o aerofólio, ele é literalmente “sugado” passivamente em direção ao fundo da unidade. Aqui, escondida da vista, a verdadeira turbina responsável pela produção de eletricidade.

A empresa anunciou através de um comunicado de imprensa que as pequenas turbinas eólicas domésticas são silenciosas, fáceis de instalar e resistentes a quaisquer condições climáticas. E que várias empresas, incluindo a BASF, já estão testando. “Os sistemas podem consistir de 20 a 40 unidades instaladas na borda do edifício voltadas para a direção predominante do vento, “ Leia o comunicado de imprensa. “Projetado para funcionar perfeitamente com o sistema elétrico existente do edifício, a combinação da solução eólica da Aeromine e energia fotovoltaica no telhado pode gerar até 100% das necessidades de energia do local, reduzindo a necessidade de armazenamento de energia.”

Pouco vento no telhado, quando apropriado

A empresa não fornece muitos detalhes, como capacidade unitária ou custos. A partir de documentopublicado no site do Departamento de Energia dos EUA por cientistas que validaram a tecnologia, sabemos que o dispositivo atinge uma eficiência mecânica de cerca de 1/3 do limite de Betz.

O certo é que os pequenos ventos locais continuam a florescer devido ao grande interesse dos consumidores. O interesse que está crescendo em um momento muito sensível como o atual, onde as contas de eletricidade e gás, especialmente na Europa, causaram uma verdadeira crise de preços. Essas soluções podem reduzir os custos de energia doméstica? Muito depende da tecnologia, mas o posicionamento também desempenha um papel de liderança.

Em geral, turbinas eólicas pequenas e pequenas, embora operando em velocidades de vento mais baixas do que as grandes turbinas eólicas industriais, ainda requerem uma velocidade mínima de partida. Portanto, é de suma importância considerar cuidadosamente o local de instalação (localização, altura do edifício, etc.) antes de considerar tal sistema. A ajuda vem de duas ferramentas: atlas global do vento De IRENA que fornece dados precisos sobre recursos eólicos em todo o mundo, de forma fácil, gratuita e precisa para km; e aAtlas Eólioo banco de dados italiano de anemia do GSE fornecendo dados a 25 m, 50 m, 75 m e 100 m acima do nível do solo.