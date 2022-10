Transferência de pensão estrangeira: quais são os impostos em Portugal?

dentro Portugal Existe uma lei que permite a cobrança de impostos pensão estrangeira de residentes a uma taxa fixa de 10%. Portanto, se você se mudar para Portugal, e morar, poderá usar essa possibilidade.

Pensão transferida para Portugal: quais são os impostos?



6 de outubro de 2022



O pensionista pode optar por continuar a tributar a sua pensão em Itália ou solicitar a aplicação da tributação portuguesa (recebimento do subsídio fixo).

Mas atenção: a possibilidade de ter a sua pensão tributada em Portugal e não em Itália está reservada aos ex-funcionários do setor privado, enquanto os que trabalhavam no emprego público também devem obter a cidadania para beneficiar dos impostos locais.

Caso você queira o aplicativo mais conveniente imposto portuguêsdeverá também denunciá-lo ao INPS, e apresentar documento específico Telecomunicações. No portal do Fundo de Pensão A Formulários Que deve ser usado para solicitar impostos previdenciários em um país com o qual a Itália tem um acordo de dupla tributação. Entre em contato com o INPS por telefone para ver se também existe a possibilidade Procedimento Especialmente em Portugal.

Após a transferência de residência, incluindo impostos, o INPS pagar-lhe-á o valor total da pensão (se o banco mudar, deve enviar também o novo IBAN), enquanto os impostos reais serão aplicados de acordo com as regras portuguesas.

responda por Bárbara Wise