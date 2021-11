Nissan, um ambicioso plano de US $ 18 bilhões. Baterias de estado sólido em 2028

Ouça a versão em áudio do artigo

Nissan é uma nova visão de longo prazo para a mobilidade do futuro, mas não só. Esta é a filosofia por trás do plano Ambition 2030 que o fabricante japonês é parte integrante da aliança com Renault Que com a Mitsubishi pretende responder às novas necessidades ambientais e também tornar-se 100% sustentável. Com essa visão, a Nissan visa construir um ecossistema inteligente e inovador baseado na mobilidade integrada também por meio de novas colaborações com, mas não apenas, aliados. Verificar se o ambicioso programa será realmente implementado e se está dentro do prazo. O mercado de ações respondeu com vendas (-5,63%) versus desempenho positivo em 2021 (+ 7,32%).

Vinte e três novos modelos e muitas inovações tecnológicas

Nos próximos dez anos, a Nissan lançará veículos elétricos e introduzirá inovações tecnológicas para expandir suas operações globalmente. A visão apóia a meta da Nissan de ser uma marca de emissões zero em todo o ciclo de vida de seus produtos até o ano fiscal de 2050. Portanto, com o novo plano, a Nissan pretende liderar a nova era da eletrificação, mas ao mesmo tempo buscar oportunidades de negócios futuras que existirá.

O plano é apoiado por um grande investimento

Um dos pioneiros dos veículos elétricos, a Nissan democratizou há muito os veículos movidos a bateria e investiu na construção de infraestrutura de gerenciamento de energia e carregamento. Ao colocar a eletrificação no centro da estratégia de longo prazo da Nissan para sua nova ambição 2030, ela visa acelerar a eletrificação de sua gama de modelos e taxa de inovação tecnológica com investimentos de 2 trilhões de ienes (US $ 17,6 bilhões) nos próximos cinco anos.

O objetivo é aumentar as vendas em 75% na Europa

O objetivo é oferecer uma variedade de 23 novos modelos eletrificados, 15 dos quais serão eletrificados até 2030, com um mix de mais de 50% de eletrificação global nas marcas Nissan e Infiniti. Ao fazê-lo, o fabricante japonês pretende aumentar significativamente as suas vendas de veículos elétricos em 2030 em mais de 75% na Europa, mas também em 40% na China e nos Estados Unidos, bem como em 55% no mercado japonês.

Quatro conceitos antecipam modelos de produção

A Nissan também apresentou três novos carros-conceito na ocasião, que visam fornecer experiências de direção aprimoradas por meio de embalagens de tecnologia de alto nível. Esses conceitos demonstram o potencial que a Nissan pode oferecer com uma ampla variedade de veículos novos e sistemas ambientais avançados. A Nissan também visa apoiar um maior acesso à mobilidade sustentável, segura e estimulante.