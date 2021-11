Agora acordo para a Líbia e o Sahel. Cenários Sanguini

O Tratado do Quirinale entre a França e a Itália também poderia expressar suas implicações para a usabilidade de todo o Mediterrâneo, da Líbia à região do Sahel e às tensões entre israelenses e palestinos. Análise do Embaixador Armando Sanguini, Conselheiro Sênior ESPI

O Tratado do Quirinale de 22 de janeiro de 1963 entre a França e a Alemanha tem pouco a ver com o Tratado do Quirinale entre a França e a Itália de 26 de novembro de 2021. Outras vezes, existem outros tipos de relações; Posições fundamentalmente incomparáveis. Por que, então, essa referência à sede presidencial dos dois países?

Quero fugir à tentação de alguma tirania estética diplomática e pensar em vez de me referir a uma experiência vencedora, a franco-alemã, na esperança de poder fazer o mesmo e talvez mais e melhor com o novo vínculo que existe entre a França e a Itália, tornando este dualismo fortalecido uma força motriz antecipada em nível europeu, transatlântico e global e enfaticamente estabelece até mesmo o passado recente de mal-entendidos, ódio, divergência e rigidez que experimentou até as últimas relações com um primo através dos Alpes no sótão.

Esse horizonte de meta parece bastante claro ao ler o texto que vai da defesa à segurança, da economia à indústria, do espaço à transição ambiental e digital, e da cultura à juventude. E não é por acaso que a escolha da data de assinatura no momento de transição entre a liderança alemã de saída e a de entrada, que, longe de ser “suspeita” como alguns comentaristas alemães têm argumentado, foi considerada a mais favorável para a posse da o tratado ítalo-francês coincidiu precisamente com o início auspicioso do novo governo alemão: Em nome da soberania europeia, como nosso primeiro-ministro reiterou.

Creio que este tratado deve ser saudado e apoiado na sua implementação gradual, dia após dia, também porque a atual situação geopolítica exige um arranque antecipado deste potencial novo motor europeu em associação com a Alemanha e possivelmente estendendo-se à Espanha.

Esta é uma situação que deve certamente ser reforçada pelo crescimento de uma verdadeira união, tanto a nível da política interna como da defesa, com vista à integração com a NATO; de ser capaz de superar a espada avassaladora do consenso paralisante; por uma política externa capaz de cortar sua autonomia nas relações com a Rússia e a China, com claro respeito pelos laços transatlânticos; De uma política de imigração que não pode ser chantageada e que segue os valores que ainda exige antes de seu poder econômico, fazendo-nos esquecer questões críticas do Canal da Mancha, como as da fronteira bielo-polonesa e o próprio Mar Mediterrâneo que merece outra forma de atenção pró-ativa não corrente, proteção e responsabilidade, também, à luz dos perigos representados pelo entrelaçamento de ambições e interesses regionais e internacionais, que são exercidos com facilidade perigosa.

Basta considerar na Líbia que o impasse, senão especificamente a recusa da União Europeia em 2019 em solicitar assistência do governo de Trípoli (internacionalmente reconhecido como claro) para se defender contra o ataque das milícias de Haftar, plausivelmente entrelaçadas, esse entrelaçamento, legitimando o intervenção A política militar da Turquia na frente da Rússia implantada para apoiar Haftar sob o disfarce da milícia mercenária Wagner junto com o Egito, os Emirados e, de fato, a França ambígua, mesmo oficialmente do lado de Trípoli.

Bem, a Líbia é o campo de teste mais imediato para o Tratado do Quirinale. De fato, no momento, após um longo e turbulento período à beira das eleições presidenciais (24 de dezembro), este país sempre foi uma área de rivalidade muitas vezes incorreta entre os dois países, sujeita a dois resultados opostos dependendo de um candidato eleito: o retorno do país ao caos do conflito interno renovado Ou horizontes abertos para o caminho da estabilidade.

Contanto que você chegue à data da eleição, esta não é de forma alguma uma conclusão precipitada; Isso se deve às possíveis repercussões de algumas exclusões, como aconteceu com a nomeação do filho de Gaddafi, Saif al-Islam, pela Alta Comissão Eleitoral da Líbia (Hnec), por crimes cometidos em 2011. Você deseja uma vitória particularmente divisora. candidato. Ainda há alguns candidatos entre cerca de 75 candidatos.

Cassandra multiplica seus resultados como sempre fazem quando estamos às vésperas de um teste crítico como o atual e não temos certeza de que não acertarão. Mas sem prejuízo da responsabilidade primária dos líbios, que não é individualmente direta, muito dependerá também do seguimento político-diplomático da Conferência de Paris em 12 de novembro, onde Itália e França finalmente trabalharam de mãos dadas para patrocinar a conferência. A condução desta designação eleitoral e aqueles em terra poderão (irão) implementá-la com outros atores externos (da Turquia à Rússia, dos Emirados ao Egito, etc.).

Pensar na Líbia também significa olhar para o litoral, aquela longa faixa entre o Oceano Atlântico e o Mar Vermelho que realmente une o norte à África do Sul, um cinturão semidesértico cheio de traficantes de seres humanos, com armas de drogas, que encontram abrigando várias formações do extremismo islâmico (da Al-Qaeda no Magrebe Islâmico). ao Boko Haram) e sofrem com a pobreza e conflitos intertribais.

Um cinturão de ameaças que afeta não apenas a estabilidade dos países dos quais é total ou parcialmente constituído (ArgéliaBurkina Faso, Chade, Mali, Níger, Mauritânia, GâmbiaE SenegalE Nigéria Camarões Sudão do Norte e do SulDr Eritreia), mas também representa um perigo grave para a Europa. Cinco desses países formaram o chamado G5 Sahel em 2014, próximo ao centro-oeste do Norte da África para enfrentar esses desafios de forma mais eficaz.

Inspirada na França, esta estrutura não deu resultados impressionantes, mas ao longo do tempo conseguiu mobilizar o apoio de vários atores internacionais, desde a dupla francesa (Barkhane) ao multilateral Minusma, à EUTM da União Europeia. Emanuela del Rey Ele é o Representante Especial desde junho. A isso se somou, em março, a missão militar Takuba, que visa, procurada por 12 países europeus, entre eles a Itália, regular os fluxos migratórios, controlar o comércio ilegal e combater a jihad.

Uma meta muito ambiciosa, ela vê a parceria da Itália com a Bélgica, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Alemanha, Holanda, Noruega, Portugal, Suécia, Reino Unido e Grécia para apoiar a região do G5 Sahel. Em suma, a soma total de tarefas que podem exigir esforços de coordenação e uma estratégia de reorganização. E haverá espaço, especialmente porque Paris anunciou sua intenção de encerrar a missão Barkhane em 2022, que foi mal recebida na França e no Sahel.

A nova parceria ítalo-francesa apresenta uma oportunidade que não deve ser esquecida, porque o Sahel é agora uma sala de espera para a segurança de imigração da Europa, contra-terrorismo e, em parte, energia.

Além disso, este tratado pode e deve também esclarecer suas implicações para a usabilidade de todo o Mediterrâneo – que não pode impor a facilitação e / ou exploração como a Turquia deseja – e dar um impulso adicional ao programa Fórum do Gás do Mediterrâneo Oriental (EMGF), que acolheu Entre outras coisas, a União Europeia como Observador Permanente em virtude – como afirma o Memorando do Fórum – pelo seu empenho contínuo na promoção da estabilidade e da prosperidade na região, através de uma cooperação positiva e abrangente. E esperemos que este tratado do Quirinale também seja um bom presságio para outras questões sensíveis – desde a tensão do conflito israelense-palestino, à catástrofe libanesa, a uma Síria atormentada, etc. que sobrecarregam este mar “na”.