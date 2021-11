Veja como eles te enganam e como se defender – Libero Quotidiano

Attilio Barbieri 28 de novembro de 2021

A inflação sobe. As etiquetas de preços dos produtos alimentícios mostram aumentos de preços: de acordo com a última pesquisa da Istat, as referências com alta frequência de compra aumentaram 3,2% ano a ano em novembro. distintivo grande distribuição – Como nunca antes – eles competem para ver quem oferece os shows mais “especiais” de todos. Portanto, há aqueles que oferecem uma seleção de produtos a preços “baixos e fixos”, aqueles que desafiam o mercado – “o custo de vida está subindo? Nós baixamos os preços” – e aqueles que respondem com “os preços são barrados o ano todo volta”. Na selva dos shows, é fácil cair nas armadilhas esperando o consumidor no balcão. Aqui estão 9 regras de ouro para evitar, enquanto realmente economiza.

comparação – Sempre compare o preço com desconto com etiquetas de produtos semelhantes nos respectivos corredores, que geralmente estão longe da área onde as referências mostradas são exibidas.

Peso líquido – Preste atenção na quantidade de produto na embalagem. Preço mais baixo geralmente significa peso líquido mais baixo. A caixinha clássica são as garrafas de Passata. O tamanho padrão é 700g por peça. Um desconto de 500gm geralmente é oferecido a um preço reduzido.

Vencimento – Sempre leia a data de validade. Às vezes, há uma expiração quase instantânea por trás do preço do negócio.

Cello iLitro – Compare sempre o preço por quilograma ou litro com o preço de referências semelhantes. O look pode mudar tudo.

três por dois – Compre duas e ganhe três ofertas não economiza dinheiro. Eles gastam mais dinheiro.

Ranking – A ordem dos produtos nas bancadas não é acidental. Ao nível dos olhos, existem aqueles que o vendedor deseja indicar primeiro. Nas prateleiras mais baixas – as mais inconvenientes – você encontrará os melhores preços.

Preparar – Para evitar compras impulsivas, faça uma lista de compras estrita e completa, deixando duas linhas em branco para acréscimos inesperados.

Folhetos – Antes de escolher o ponto de venda onde pretende fazer as suas compras, consulte mais folhetos com ofertas. Quase todos eles estão disponíveis nos sites de diferentes redes. Quem tem tempo pode dividir suas compras em várias lojas.

Faça Você Mesmo – Cuidado com as ofertas de bricolagem faça você mesmo: são verdadeiras armadilhas para casais em busca de inspiração para preencher o tempo livre. Existem cadeias que constroem seu sucesso em torno da venda de diferentes ferramentas e materiais a preços de pechincha. Finalmente, considere a origem. Os alimentos de alta qualidade oferecidos abaixo do custo – por exemplo, azeite de oliva extra virgem – usam ingredientes importados, que custam muito menos do que os produtos feitos na Itália. Nesse caso, é útil ler atentamente todas as informações do rótulo. Por exemplo, corre-se o risco de trazer para a mesa o azeite de “origem UE” confundindo-o com as três cores, só porque a marca é italiana.