Cimeira da UE, no compromisso dos dirigentes do projecto de fornecer “soluções económicas comuns” para a energia

Bruxelas – Proteger casas e empresas do aumento dos preços da energia. E fazer isso “coordenando estreitamente nossas respostas políticas”, mas também permanecendo Disposto a “desenvolver soluções comuns a nível europeu”. projecto de conclusões Cimeira da UE De 20 a 21 de outubroE a Quem viu “Iunes”, parece estar realmente se abrindo para uma ideia Desenvolvimento de soluções econômicas É comum enfrentar os desafios energéticos que a guerra russa na Ucrânia trouxe consigo. A passagem referida faz parte do quarto parágrafo sobre “questões económicas”, onde se afirma que perante a crise, a prioridade imediata da UE deve ser proteger as famílias e as empresas, “particularmente os sujeitos mais vulneráveis ​​das nossas sociedades, preservar a competitividade global da União e manter a igualdade de oportunidades e a integridade no mercado único. O Conselho Europeu compromete-se, portanto, a “coordenar de perto as respostas políticas, mantendo-se pronto para desenvolver soluções comuns a nível europeu”.

O documento é apenas um rascunho, discutido hoje entre os 27 embaixadores do Comitê de Representantes Permanentes junto à União Europeia, e provavelmente sofrerá alterações até a reunião dos líderes da UE de quinta-feira. Mas significa o fato de que uma das questões que os chefes de Estado e de governo vão discutir estará láIntroduzir intervenções financeiras conjuntas Pela União Europeia para enfrentar a crise em conjunto. Uma questão foi aberta há duas semanas por sugestão dos comissários de economia. Paulo Gentiloni, para o mercado interno, Thierry Britton, Oferecer uma ferramenta semelhante a certamente (lançado durante o Covid-19 para apoio temporário contra os riscos de perda de emprego e desemprego) contra uma conta mais alta.

Em essência, eles desencadearam a necessidade de renascimento Nova dívida conjunta (como na próxima geração da União Européia) para financiar a resposta à crise dos preços da energia por meio de novos empréstimos aos governos. O aviso de Gentiloni e Breton veio logo após a decisão da Alemanha de lançar um plano de ajuda maciço de 200 bilhões de euros para famílias e empresas (equivalente a 5% do seu PIB). O debate político agora divide os estados membros da UE, que, como a Alemanha, têm espaço fiscal disponível para fazer investimentos desse tipo para apoiar famílias e empresas com contas caras e aqueles que não têm (ver Itália). ferramenta comumSegundo os comissários (mas também há muitos apoiantes no Parlamento Europeu) esta seria uma resposta adequada para evitar a fragmentação do mercado interno.

Berlim imediatamente retirou a ideia, mas dada a indicação nas conclusões, haverá discussão entre chefes de Estado e de governo. A cimeira europeia de quinta e sexta-feira será a última Mario Draghi à frente do executivo italiano. O primeiro-ministro cessante é responsável pela batalha que a Itália travou ao longo dos meses para levantar a proposta de impor um teto ao preço do gás a nível europeu, que agora também encontrou lugar no debate das instituições da UE. Na frente da energia, o projeto de conclusões afirma que a UE deve “explorar uma Corredor de preços dinâmico temporário para o gás natural e “o desenvolvimento de um novo padrão que reflita com mais precisão as condições do mercado de gás na Europa”. Para acelerar a resposta da UE a contas mais altas, o Conselho Europeu está propondo uma série de medidas, incluindo “aquisição conjunta de gás” e “aceleração das negociações com parceiros confiáveis ​​para buscar parcerias mutuamente benéficas”; desenvolvimento de um novo padrão de GNL que “reflete com mais precisão as condições do mercado de gás” e, portanto, uma alternativa ao mercado holandês de Ttf em Amsterdã; “Explorar um corredor de preços dinâmico temporário para o gás natural para limitar os preços até a introdução do padrão”.

Também se abre para a ideia de ‘Explorar um quadro temporário A União Europeia vai reduzir o preço do gás na produção de eletricidadeou seja, pense na extensão Modelo ibérico de teto de preço (apresentado por Espanha e Portugal) a toda a União Europeia (muitos estados membros, como a Itália, opõem-se a esta medida porque deveria ser financiada com recursos nacionais). O projeto refere ainda que a UE deve “aumentar os investimentos em infraestruturas energéticas preparadas para o futuro, incluindo a interconectividade” e “acelerar os trabalhos de reforma estrutural do mercado da eletricidade”, proposta que a Comissão Europeia deverá apresentar no primeiro trimestre de 2023. Na questão da energia, o projecto abre assim várias opções, mas fá-lo porque os governos estão, de facto, à espera de serem oferecidos antes Comissão Europeia Da nova proposta legislativa contra a energia cara, que terá lugar amanhã após a aprovação da reunião do colégio em Estrasburgo. Segundo rumores, a proposta do CEO reflete indicadores também incluídos na minuta da cúpula: um teto de preço dinâmico em todas as transações no Royal Dutch Transfer Facility (Ttf), o mercado holandês de referência para comercialização de gás na Europa; Um novo padrão de gás natural liquefeito (GNL) estará operacional até o final de 2022 e compras conjuntas obrigatórias de gás para preencher pelo menos 15% das reservas europeias. Para já, Bruxelas parece estar a descartar a ideia de estender o “cap” ibérico aplicado em Espanha e Portugal também ao resto da UE.