Paris Motor Show 2022: Novos carros de todas as marcas

Mondial de l’Auto vê Renault e Stellantis como campeãs, mas marcas asiáticas também chegam às asas da Porte de Versailles: a eletricidade é a única campeã real

Gianluigi Janetti

Uma forte presença de grupos franceses para enfrentar a vanguarda das marcas asiáticas emergentes, com uma prévia da Mercedes em um evento fora da feira. A conferência Mondial de l’Auto em Paris 2022 dá-nos a previsão para os novos stocks que se aproximam, enquanto se aguarda o primeiro rascunho dos novos regulamentos Euro 7 de combate às emissões previstos para o final de outubro. Acima de tudo, há interesse pelos pavilhões Porte de Versailles, longe do total de expositores inscritos na última década e até mesmo da última edição de 2018. O Grupo Stellantis mostrará notícias de suas marcas de passagem, mas não da Opel ou dos italianos. Enquanto aguarda a redefinição da aliança com a Nissan, a resposta da Renault volta a estar totalmente operacional em carros movidos a bateria, exatamente onde os chineses da BYD vão oferecer uma gama completa dedicada ao Velho Continente, junto com os cidadãos da Grande Muralha e todos os vietnamitas Vinfast. Há o Fisker elétrico de luxo, ao qual a Mercedes responde com uma prévia do novo EQE Suv, mas acima de tudo há uma vontade de estudar os movimentos dos ausentes, começando pelo Grupo Volkswagen e pela Toyota. O Mondial de l’Auto abre à imprensa a 17 de outubro, ao público a 18 de outubro e encerra a 23 de outubro. A Europa de quatro rodas está em plena transição. Para entender a velocidade, esta é a lista de novidades em ordem alfabética por marca.

Alpes – A marca esportiva do grupo Renault vai conquistar um caráter elétrico nos próximos anos com um carro compacto, SUV e esportivo herdeiro do atual A110, pronto para um maior desenvolvimento “adeus”. De fato, o A110 R se concentra inteiramente em um peso de apenas 1.082 kg obtido graças ao uso extensivo de fibras de carbono, enquanto o motor de 1,8 litro agora entrega 300 cv e permite uma velocidade máxima de 285 km / h, com aceleração de 0 a 100 km / h. x em 3,9 segundos.

A evolução alpina já está em curso, como comprova o conceito Alpenglow, um carro de corrida inspirado nos competidores de Le Mans com mais de 5m de comprimento e 2m de largura, mas projetado acima de tudo para antecipar a possibilidade do hidrogênio ser usado como combustível em um motor térmico com cilindro convencional e funcionando O pistão não é, portanto, do tipo célula de combustível.

BYD – Grande aterrissagem para a BYD, a 5ª marca de automóveis chinesa de rápido crescimento, mas também a 3ª fabricante de baterias do mundo. A gama para a Europa inclui três carros elétricos prontos para chegar à Itália em 2023. O Han é o sedã esportivo e o Tang é o SUV familiar de sete lugares, mas o principal interesse se volta naturalmente para o Atto 3, um crossover compacto do segmento C com um preço de 38.000 euros, 204 cv de tração dianteira e 420 km de autonomia declarada. READ O alerta veio para os Estados Unidos da França- Corriere.it

Dácia – A marca está agora muito longe da noção elegante e radical que acompanhou a estreia de Logan em 2004, como evidenciado de fato hoje pelo sucesso do Sandero, que agora é o segundo carro mais vendido na Europa. A Dacia apresenta-se no Salão Automóvel de Paris como um fato de mercado que pode até superar o carro-conceito Manifesto, um buggy elétrico que transmite uma imagem essencial do tempo de lazer.

Por outro lado, a mudança que afeta o crossover de sete lugares Jogger, que já se valorizou nas vendas, mas agora também é o primeiro carro da história da Dacia a adotar um motor híbrido, é mais real e significativo. De fato, ele estará localizado em Paris com um motor híbrido de 140 cv, chegando em 2023, e equipado com o mesmo trem de força E-tech já visto no Renault Clio e Captur.

DS – É hora das atualizações da marca DS, com um DS 3 Crossback redesenhado que em sua versão elétrica E-Tense equipado com uma bateria de 54 kWh e motor elétrico de 156 cv para 402 km de autonomia declarada. A grande novidade é o novo DS7, crossover de referência da marca francesa, disponível com motor diesel de 130 cv ou em três variantes híbridas plug-in, o E-Tense 225, E-Tense 300 4×4 e E-Tense 360 ​​4×4 . Os dois últimos são com transmissão 4×4 com motor PureTech 200 e motores elétricos de 110 e 112 cv respectivamente em cada eixo.

Fisker – Depois de fazer a sua estreia no Mobile World Congress em Barcelona dedicado à eletrónica, é hora de os arredores da Fisker se apresentarem finalmente no mundo automóvel, onde o SUV elétrico de 477 cm é uma novidade distinta. O modelo Ocean in the Sport, com preço anunciado de 41.900 euros, está disponível com tração dianteira e 275 cv, mas é cercado pela versão Ultra que mostra 540 cv com tração integral, e pela Extreme, que tem 630 cv. km de autonomia.

Motores da Grande Muralha – Depois da BYD, mais um gigante automóvel chinês chegou ao Salão Automóvel de Paris, onde a Great Wall Motors revelou a sua estratégia para o mercado europeu, com a estreia mundial do novo modelo Wey da marca, que se vai juntar ao já conhecido modelo. O Coffee 01 é um SUV compacto, com motor a gasolina de 204 cv e motor elétrico de 184 cv.

O mais surpreendente é a novidade da Aura, outra marca da Great Wall Motors, pronta para a Europa com um compacto elétrico Cat. O design tem um gostinho retrô bacana que lembra um fusca clássico, mas o motor é elétrico, com 171 cavalos de potência. Energia. READ Recursos e preços na Itália

bolso – Possivelmente o carro mais esperado no Salão Automóvel de Paris de 2022, é o primeiro pedaço de mosaico que antecipa até 2025 a introdução de quatro carros com emissões zero na América do Norte e na Europa. Trata-se do Jeep Avenger, totalmente elétrico que ficará localizado sob o Jeep Renegade e é produzido na fábrica de Tychy, na Polônia, onde a criação do Carros semelhantes Sob as marcas Fiat e Alfa Romeo. A Jeep anunciou que o Avenger terá características bastante indispensáveis ​​para o carro, que deve, portanto, manter excelente distância ao solo e ângulos de vibração e ataque para sua classe, além de um interior tecnicamente esportivo com amplo espaço para passageiros e bagagem.

Também estreou para o que agora é apenas um conceito, o Jeep Avenger 4×4 que combina design, capacidade e inovação em um chassi equipado com tração nas quatro rodas.

mercedes – O local não será a Expo Paris de Porte de Versailles, mas o mais impressionante Museu Rodin de Faubourg dedicado ao famoso escultor francês Auguste Rodin. A Mercedes organizou o seu próprio “Fuorisalone” para a estreia mundial do novo EQE Suv, cujas fotos do interior já foram anunciadas. Baseado na mesma plataforma EVA2 dos modelos Eqs, espera-se utilizar uma bateria de 90,6 kWh e corrobora fortemente os resultados promissores da marca, que dobrou o número de veículos elétricos entregues no terceiro trimestre de 2022, até a cota. Copiado.

multidão – Entre os novos nomes que mudam no carro está a Mobilize, divisão à qual a Renault confiou soluções de mobilidade urbana e compartilhada. No Salão Automóvel de Paris, o Dio, o herdeiro perfeito do Twizy na mesma fórmula de um quadriciclo de dois lugares 100% elétrico, feito com 50% de materiais reciclados e disponível a partir do segundo semestre de 2023 exclusivamente para participação, mas também para pessoas físicas por assinatura. Com comprimento de 243 cm e autonomia de 140 km, ele virá em duas versões: Duo 45 com velocidade limitada de 45 km/h, utilizável a partir de 14 anos, e Duo 80 a 80 km/h.

Também surpreendente é a segunda entrada da Mobilize, o conceito Solo, projetado para mobilidade compacta individual e uma alternativa a uma scooter elétrica. O volante é traseiro, a posição de dirigir é semi-sentada, a velocidade é limitada a 25 km/h.

Peugeot – A plataforma Peugeot é dedicada ao novo 408, um cupê-crossover que se destaca pelas generosas partes dianteiras e traseiras, mas também na traseira com uma janela traseira muito inclinada. Mede 469 cm de altura e tem cinco portas e um grande baú. Ele será oferecido com um motor a gasolina 1.3 PureTech de três cilindros e 130 cv e em duas versões do híbrido de 180 ou 225 cv.

A marca também oferece o Peugeot 308 médio em um motor inigualável de emissão zero, em duas variantes com cinco portas e um Station Wagon, assinado e-308. Disponível a partir de 2023, o carro poderá contar com um trem de força com 156 cv e 260 Nm de torque, além de uma bateria de 51 kWh. READ o contribuinte paga "

Renault – Mais importante do que qualquer outro show da Renault, o Salão do Automóvel de Paris se engajou em uma transição para um futuro exclusivamente elétrico que revive a magia dos modelos do passado em novas reinterpretações de emissões zero. É o caso do Renault 4ever Concept, uma reinterpretação do clássico Renault 4 com uma pronunciada conotação de carroçaria, com a silhueta de um SUV elétrico urbano. O veículo final está previsto para 2025 e utilizará a plataforma Cmf-Bev compartilhada com a Nissan, que também servirá de base para a versão final do Renault 5.

O R5 Turbo 3E Concept é dedicado ao 5, que este ano comemora o cinquentenário de sua estreia, com o “3” denotando continuidade em relação ao motor Turbo 2 e o “E” representando o motor elétrico. A mecânica do R5 Turbo 3E tem uma potência total de 380 cavalos e antecipa perfeitamente o novo Renault 5 movido a bateria, previsto para 2024, também na plataforma Cmf-Bev.

Um aniversário também para Kangoo, que há 25 anos ajudou a inventar o segmento de carros multi-espaço e hoje o está repensando em uma variante de emissão zero. O Kangoo E-Tech Electric é equipado com um motor de 122 hp e bateria de 45 kWh para um alcance declarado de 285 km.

Finfast – Programas ambiciosos e colaborações importantes abrem imediatamente as portas para o carro importante. O Salão Automóvel de Paris é a ocasião escolhida pela marca vietnamita VinFast para apresentar a sua gama elétrica dedicada aos nossos mercados, começando com um par de SUVs VF 8 e VF 9 desenhados pela Pininfarina, produzidos na fábrica de Hai Phong, a sul de Hanói. O Vinfast VF 8 é um carro esportivo médio e grande de 475 cc, equipado com dois motores para um total de 353 ou 402 hp de tração nas quatro rodas. Duas opções de bateria, de 82 ou 87,7 kWh, respectivamente, para uma autonomia de 420 ou 470 km.

Já o Vinfast F9 mede 512 cm de comprimento, tem três fileiras de assentos para um total de sete e pode contar com uma configuração bimotor com potência total de 408 cv, enquanto as duas opções de bateria incluem 92 kWh ou até baterias de 123 kWh, uma das maiores de sempre para um carro até à data, com autonomias de 438 e 594 quilómetros, respetivamente.