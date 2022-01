Eleições em Portugal fixam salário mínimo nacional em meio a dúvidas e esperanças

Um dos pontos centrais no acalorado debate sobre Eleições em Portugal é o que é Salário mínimo nacional. A partir de 1º de janeiro, o governo socialista do primeiro-ministro Antonio Costa Rendimento mínimo português 705 euros, valor considerado muito baixo pelos partidos de esquerda. Embora haja muita cautela à direita, todos os olhos estão voltados para o mundo corporativo.

por JDuque, economista e professor do ISEG em Lisboa, a questão do aumento do salário mínimo criou outro problema: “A economia portuguesa desenvolveu-se muito em actividades de baixa remuneração. uma mão de obra estrangeira muito menos qualificada”.

De acordo com os dados do ano passado, Portugal estava a meio do ranking do salário mínimo fixado na União Europeia, com apenas seis estados membros a seguirem esta política. Em primeiro lugar ficou o Luxemburgo com 2202,2 euros, seguido da Irlanda com 1724,3 euros e da Holanda com 1685 euros. A Hungria e a Bulgária são as mais baixas, com salários mínimos de 467 e 332 euros, respetivamente.

ministro do Trabalho cessante, Ana Mendes GodinhoE Sempre defendeu o aprimoramento dessa base para preservar a preciosa mão de obra do país. “Ficou claro para todos nós ao longo dos anos que um grande aumento nos salários ajudou a economia a crescer. Foi o que aconteceu. É a prova de que salários baixos não agregam valor.”

Desde 2010, o salário mínimo em Portugal aumentou 48%. Depois de ter sido congelado no auge da crise pelo governo de coligação formado pelos social-democratas e pelo Partido Popular, em 2015 voltou a subir para um total de 705 euros por mês. No entanto, o custo de vida também subiu.

Empresas e empresas de um lado. Trabalhadores, famílias, consumo e qualidade de vida, por outro lado. Neste domingo, os portugueses terão a oportunidade de escolher a quem confiar o futuro do seu país.