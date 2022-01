Borsa Italiana, il commento della seduta di oggi (27 gennaio 2022)

Spicca il balzo di STM, in scia ai dati finanziari del 2021 and alle stime per il primo trimestre del 2022. In rialzo i titoli del settore bancario. Bene Leonardo e Stellantis

I maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee si confermano in território positivo, in una seduta ancora caratterizzata da forte incertezza, dopo le indicazioni della FED in materia di politica monetaria e le dichiarazioni di Jerome Powell nella sucessiva conferenza stampa: gli centrali temono una politica monetariae pid uni

Todos 16,55 il FTSEMib guadagnava lo 0,99% a 26,883 pontos, dopo aver oscillato tra um mínimo a 26,258 pontos e um massimo de 27,040 pontos. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share era em realzo dello 0,96%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,71%), mente il FTSE Italia Star ceder a 0,04%.

Il bitcoin si é reportado a 36.500 dólares (poco meno di 33.000 euros).

Lo propagação Btp-Bund rimane sotto e 145 pontos.

EU’euro é este sotto gli 1.115 dólares.

ST guadagna il 2,3% a 40.755 euros, dopo la difusão dei resultados financeiros de 2021 e delle stime para o primeiro trimestre de 2022. O grupo italofrancese terminou o exercício com um incremento de ricavi e dela redditività, superior e alle attese del management. La socialetà ha fornito anche alcune indicazioni per l’esercizio in corso: STM punta a chiudere il 2022 con ricavi compresi tra 14,8 miliardi e 15,3 miliardi di dollari e prevede di investire tra 3,4 e 3,6 miliardi di dollari em spese em conto capital.

Em realzo i titoli del settore bancario.

Sotto e riflettori UniCredit (+1,44% para 13.848 euros). In giornata si riunirà il consiglio di amministrazione dell’istituto per l’esame dei risultati finanziari del 2021; i dati saranno comunicati il ​​27 gennaio, prima dell’apertura di Piazza Affari.

Desempenho melhor por BPER Banca (+2,19%) e Intesa Sanpaolo (+2,05%).

Em geral rialzo i titoli del settore petrolifero, dopo che il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a marzo 2022) ha toccato gli 88,5 dollari al barile.

ENI venda dell’1,88% a 13.738 euros.

Leonardo guadagna 1,2% a 6.412 euros. No mérito, há rumores de que a potencial venda de uma linha de negócios de Leonardo DRS, a sociedade aeroespacial tem que ser, vem de acordo, valora várias opções em uma única linha de criação de valor para o cui pi lapri azion, proceder a todas as valorizações di alcune linee di business, compresa quella in esame. Tuttavia, al momento Leonardo non ha adottato alcune decisione formale al riguardo.

Aqui è em rialzo de 2,48% a 3.596 euros. La socialtà tem aprovação il novo piano industrial al 2025 e ha fornito la nuova politica dei dividendo. Hera ha antecipado che proporrà al consiglio di amministrazione un dividendo 2022 (relativo all’esercizio 2021) di 0,12 euro per azione rispetto agli 0,11 euro del dividendo 2021 (relativo all’esercizio 2020)

em rosso Telecom Italia TIM (-1,05% a 0,4053 euros). O novo administrador delegado da compagnia telefonica, Pietro Labriola, ilustrou a linha guia do piano industrial 2022-2024 que foi apresentado ao CdA il prossimo 2 marzo. Em particular, o gerente evidenciou como é necessário intraprender um desempenho de transformação de sua oferta e dei serviços de todas as pessoas e famílias e serviços de manutenção de todos os ambientes de nuvem, IoT, Cyber ​​​​strche et security, e ollo dei risultati operativ. A este propósito, Pietro Labriola pode explorar possibilidades estratégicas de mirar massimizar a criação de valor para as ações, com referências específicas de ativos de infra-estrutura do grupo, e também de soluções transversais de superação vertical.

Stellantis venda dello 0,9% a 17,56 euros. Il colosso automobilístico annunciato il progetto per aumentare la partcipazione azionaria in GAC-Stellantis dal 50% al 75%. L’annuncio é um elemento fundamental do piano de Stellantis para a orientação de novas bases para sua atividade na Cina. GAC-Stellantis é um formato de joint venture no marzo 2010 tra il gruppo cinese Guangzhou Automobile Group e Stellantis. Il colosso automobilístico tem que ter detalhes posteriores de seus progetti para o mercado cinese verranno anunciando todo o interior do piano estratégico global il 1° marzo 2022.

Al MidCap segue a tendência positiva de Tod’s (+3,01%).

Tra le socialà a minor capitalizzazione riflettori sempre acesso su Preço eletrônico. O título registra um valor de 6,54% a 0,0277 euro, dopo essere rimasto sospeso por eccesso di rialzo per gran parte della giornata.