Na Europa a frente está crescendo

Ministro da Agricultura Lollobrigida durante o inquérito na sala sobre rótulos de vinhos – Ansa

A frente de países que se opõem ao projeto irlandês está se expandindo para inserir advertências sobre câncer nas garrafas de vinho, na esperança de fazer com que os representantes do governo de Dublin adotem posições mais brandas, aproximando-os de Bruxelas. Não só Itália, França e Espanha, mas também Portugal, Dinamarca, República Checa, Eslováquia e Hungria podem unir forças para pressionar a Comissão Europeia. nos últimos dias Ministro da Agricultura Francesco Lollobrigida Referiu-se ao trabalho que Roma, Paris e Madrid estão a fazer para chegar a um documento conjunto. Canais diplomáticos foram acionados nas últimas semanas, com a participação de outros cinco países céticos quanto à compatibilidade entre as regras do mercado interno e as normas de Dublin. Você vai gostar do caso, ainda mais desde que a Comissão anunciou uma ação da UE sobre o assunto. A iniciativa dos oito países pôde ser concretizada hoje por ocasião da conferência Conselho Agrivish, a reunião mensal dos Ministros da Agricultura da UE em Bruxelas.

O Ministro Lollobrigida participará do Conselho Agropecuário e se reunirá Sua contraparte irlandesa é Charlie McConnalog. “Explicarei a ele nossas razões na esperança de encontrar pontos de concordância e superar pontos de vista diferentes. Também o ajudarei dando-lhe uma garrafa de vinho para que veja que não temos intenção de prejudicar sua saúde, ” Lollobriogida declarou nos últimos dias. Jamais aceitaremos sistemas de rotulagem de alimentos que, como o Nutriscore (Traffic Light Label, ed.), produzam efeitos discriminatórios em relação aos alimentos premium, dos quais estamos entre os produtores, alterem o mercado e afetem as pessoas, que são definidas como os consumidores finais que consideram em vez de São eles que têm a possibilidade de escolher entre produtos de alta qualidade, em nome de uma informação correta e aprofundada. Lollobrigida acrescenta, sem prejuízo, que “as economias e os negócios” associados a estes privilégios “devem ser defendidos precisamente pela defesa da capacidade de diferenciação que deve ser garantida às pessoas e cidadãos da Europa e do mundo a quem oferecemos, através dos nossos produtos , não só de diferenciação mas também potenciais factores de bem-estar” .

Hoje, os ministros espanhóis e franceses se opõem abertamente ao rótulo anti-álcool. “A questão da rotulagem de bebidas alcoólicas deve ser resolvida dentro da UE”, disse ele, “nenhuma abordagem francamente unilateral parece certa para mim.” Ministro da Agricultura da Espanha, Luis Planas Acesso ao conselho em Bruxelas. “Devemos preservar o mercado único e isso significa uma abordagem comum – afirmou Planas – respeitamos a competência dos Estados membros em matéria de saúde, porém, aqui regulamos um produto alimentar reconhecido pelo Tratado de funcionamento da União Europeia, pediu à Comissão para expressar esta questão, sei que há um grupo de Estados membros que está considerando um apelo à OMC, mas este é um problema que devemos resolver como uma família, dentro da UE e qualquer abordagem unilateral francamente não parece apropriado para mim.” Ele acrescentou: “Já existem campanhas de conscientização sobre o consumo moderado de álcool em andamento em todos os países, e a ideia de adicionar mais não parece equilibrada para nós e discordamos de nossos amigos irlandeses sobre esse assunto”. O ministro francês da Agricultura, Marc Visnot Acesso ao Conselho da União Europeia. “Depois veremos o debate, mas sobre este assunto, a França é da posição já manifestada pelo meu colega espanhol e italiano”, sublinhou Vezno.

O projeto de regulamentação irlandês sobre rotulagem de produtos alcoólicos foi alvo – especificamente a Seção 12 da Lei de Saúde Pública (Álcool) de 2018 – que exigiria que os produtos alcoólicos tivessem advertências de saúde no rótulo semelhantes às usadas nos cigarros. Entre eles estão “beber álcool causa doença hepática”, ou “existe uma ligação direta entre álcool e tumores fatais”, ou mesmo um símbolo informando os consumidores sobre os perigos do consumo de álcool durante a gravidez. O silêncio da Comissão Europeia, que não interveio após a notificação oficial irlandesa, é preocupante. Uma ação que, do ponto de vista processual, é a aprovação tácita do plano.

Esta não é a primeira vez que o governo italiano encenou uma espécie de “diplomacia alimentar” nos corredores de Bruxelas, mobilizando-se nos últimos anos para bloquear a aprovação em toda a UE do “rótulo nutricional colorido”. Com muitas iniciativas, incluindo eventos de alto nível e construção de alianças com outros estados membros.