Alfa Romeo: 2027 Parte E.

Depois de uma boa recepçãoAlfa Romeo Tonalque ajudou a aumentar os volumes na Europa, Biscione se prepara para esta crescer Também em outros mercados. O objetivo é atingir 40% das vendas globais da marca fora da Europa até 2030, contra 18% em 2021. Para atingir este objetivo, a Alfa Romeo prepara-se para entrar na chamada Parte Ecarros maiores (cerca de 4,8 a 5 metros) onde são obtidos maiores lucros.

Jean-Philippe Imbrato, CEO da Alfa Romeo, em entrevista Auto News Por ocasião do lançamento do Tonale nos Estados Unidos, ele confirmou que a empresa, para se expandir neste mercado, está desenvolvendo um veículo totalmente novo elétrico da classe E projetado em Ótima plataforma STLAque deve chegar em 2027. No entanto, o gerente não especificou o tipo de carroceria, mas disse que não seria necessariamente um crossover ou SUV. De qualquer forma, o CEO confirmou que o fator aerodinâmico será fundamental, abrindo caminho para um sedã (na foto acima feito por motor.es). tipo de corpo e o design Será definido no próximo ano. Portanto, não é certo que será um SUV elétrico maior que o Stelvio, rival do BMW iX.

A Alfa Romeo pretende ser uma marca que vende Somente carros elétricos Em 2027. O primeiro carro movido a bateria chegará 2024 E haverá pequeno cruzamento (B-suv) construído na Polônia e derivado do Jeep Avenger. No 2025 Por outro lado, o primeiro carro elétrico dedicado é planejado de acordo com a especificação Plataforma STLA Da coleção Stellantis atualmente em desenvolvimento.

Aprenda a especificar que os modelos elétricos farão O esporte é o seu forte. Isso significa uma plataforma de 800 volts, com tempos de recarga de até 18 minutos e potências entre 350 e 800 cavalos de potência. Para as variantes Quadrifoglio, pode atingir uma potência máxima de cerca de 1.000 cv.