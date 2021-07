O que fazer para evitar cair nele

Más notícias para os clientes do Unicredit, que foram alvos de um esquema de phishing sorrateiro e perigoso. O conselho é o mesmo de sempre.

Ninguém está seguro, muito menos os clientes de bancos que gostam de serviços online. O phishing sempre é difícil. desta vez Titulares de contas do Unicredit cheiram problemasCuidado com uma mensagem potencialmente muito perigosa direcionada a contas de clientes. Para ser mais preciso, um e-mail adota o mesmo sistema usado para outros golpes desse tipo. Notificação falsa de uma operação com falha.

O convite é sempre o mesmo: nunca dê ouvidos a essas mensagens. Na verdade, trata-se de tentativas de extorquir informações confidenciais, a fim de obter acesso a dados sensíveis e, de certa forma, a contas online de outras pessoas. O procedimento é sempre o mesmo e o conselho é muito. O que permanece igual, infelizmente, também é a eficácia desses sistemas, que muitas vezes acertam o alvo. Especialmente quando os golpistas se fazem passar por funcionários de banco ou outra pessoa confiável.

Leia também >>> Unicredit e Intesa San Paolo estão sob ataque novamente, junto com seus clientes

Unicredit, alerta de phishing: o que diz a mensagem de trap

A mensagem em questão, conforme mencionado, é um email que avisa ao destinatário que o processo bancário não teve êxito. E para isso, será necessário clicar em um link notório para prosseguir com o procedimento de desbloqueio. Especialmente, O e-mail diz “token em risco de desativação”Com possibilidade de interdição ou suspensão da conta à ordem. Uma mensagem, é claro, pode causar um alarme imediatamente. No entanto, é bom saber que o banco nunca envia esses e-mails. Portanto, é sempre sobre golpistas que visam contas cujas credenciais são solicitadas.

Leia também >>> Eles trapaceiam fingindo ser o Unicredit: como detectar o novo golpe

Claro, como o phishing se adapta aos tempos, a armadilha para os clientes do Unicredit também está bem preparada. E-mails bem escritos, demonstrações de autoridade e supostas limitações (como a incapacidade de transferir fundos) são bem descritos. tudo errado. Na verdade, não há risco para os correntistas. Se não for o que você vai enfrentar Se você for em frente, forneça suas credenciais. Nesse momento, nosso dinheiro acaba nas mãos de criminosos, ou melhor, em seus bolsos. Nunca confie em e-mails desse tipo. Jogue-o no lixo e ligue diretamente para o banco: essas são as únicas coisas a fazer.