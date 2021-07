Donohue descarta estratégia de orçamento equilibrado como política habitacional

Anúncios de orçamento tendem a ser muito chatos. O conteúdo geralmente é sinalizado com antecedência e as alterações geralmente são decorrentes de uma política existente, embora com algumas alterações para refletir o que aconteceu nesse ínterim.

A última declaração econômica de verão do Tesouro – publicada na noite de quarta-feira após uma séria altercação ministerial sobre os gastos do governo – foi a exceção à regra. Foi uma mudança drástica na situação do orçamento da aliança.

Há três meses, o ministro das Finanças, Pascal Donoghue, indicou que o governo teria como objetivo alcançar um orçamento equilibrado até 2025.

Numa atualização do programa de estabilização, o documento orçamental apresentado à Comissão Europeia em abril fixava um défice de 800 milhões de euros para 2025, com efeito um orçamento equilibrado.

No entanto, o comunicado de verão coloca o país em um plano de vôo totalmente diferente, projetando uma série de déficits muito maiores entre agora e 2025, culminando em um déficit orçamentário de 7,4 bilhões de euros em 2025, 6,5 bilhões de euros a mais do que a meta original.

O governo também indicou que fará empréstimos adicionais de 18,8 bilhões de euros nos próximos cinco anos.

O anúncio foi logo seguido por uma declaração da Agência de Gestão do Tesouro Nacional (NTMA), a agência governamental de gestão da dívida, alertando os mercados e credores que estava ajustando seu escopo de financiamento de 2021 para dar conta do novo orçamento do governo. Algo mudou radicalmente no corpo político.

Donohue promoveu a ideia de que, embora grandes déficits orçamentários fossem necessários para sustentar a economia durante a pandemia, alguma disciplina fiscal agora deve ser imposta. E afirma constantemente que foi a disciplina orçamental antes da pandemia que permitiu eliminar a grande crise.

Agora ele está se voltando, não na direção da oposição, mas em uma direção diferente. Também está interessado? Orçamento, espaço fiscal, essa é a parte seca do ciclo das notícias. Não é assim neste caso, vai ao cerne da política.

Ondas de choque por escolha

As areias orçamentárias inconstantes estão diretamente relacionadas à crise imobiliária e às consequências políticas potenciais que aguardam os partidos da coalizão se a dinâmica não mudar. Isso pode ter sido motivado pelo resultado ruim do Fianna Fail no Sul nas recentes eleições em Dublin.

O resultado enviou ondas de choque pelo Fianna Fáil e gerou divergências significativas dentro do Gabinete sobre o nível de gastos públicos no futuro, especialmente sobre o dinheiro disponível para a próxima estratégia do governo para habitação para todos.

Donohue e o secretário de Despesas Públicas Michael McGrath pediram contenção fiscal enquanto Taoiseach Micheál Martin e Tánaiste Leo Varadkar buscam fundos adicionais para resolver o problema e conter o sangramento político: um confronto partidário incomum entre os ministros atuais e antigos de Taoiseach.

É difícil dizer para onde vão as despesas adicionais e as dívidas estabelecidas no Relatório Econômico de Verão. Mas o governo está trabalhando para aumentar seu orçamento de capital – que cobre o orçamento de habitação – de € 9,8 bilhões este ano para € 13,4 bilhões até 2025. O governo caiu para € 3,4 bilhões em 2013.

O Conselho Consultivo Financeiro da Irlanda – fiscalizador do orçamento do governo – levantou preocupações sobre as novas perspectivas, particularmente déficits maiores e um ritmo mais lento de redução da dívida.

A dívida nacional da Irlanda aumentará para € 280 bilhões em 2025, ou 106 por cento da renda nacional bruta ajustada (RNB *), um dos níveis mais altos de dívida per capita do mundo.

Biggs de volta عودة

Donohoe disse que quer manter a Irlanda no centro do rebanho financeiramente, em linha com sua posição quase privilegiada nos mercados de títulos da zona do euro. No entanto, esse tipo de nível de dívida nos traz de volta a Piigs, a sigla ofensiva que foi dada a Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha na esteira da crise da dívida da zona do euro em 2010.

O objetivo do IFAC é que o governo seja capaz de apoiar a economia – como faz agora – quando vier a próxima crise. Altos níveis de dívida e déficits podem tornar isso ainda mais difícil.

O governo, é claro, tem que equilibrar essa necessidade financeira com uma questão doméstica muito urgente – habitação – uma questão que atualmente está minando sua posição política.

Não vimos as políticas antiglobalização de outros países, o retorno à retórica do Estado-nação e os movimentos anti-imigração. Mas a agenda de desigualdade que tanto alimenta está começando a tomar forma, e a habitação é um grande problema.

A agenda nacionalista republicana do Sinn Féin a levou até agora, e sua crítica mordaz à política de habitação do estado está agora à beira do governo. Ele derrotou Fine Gael e Fianna Vail na última eleição, um resultado que teria sido inimaginável cinco anos atrás.

A estratégia habitacional anterior do governo – reconstruir a Irlanda – falhou em mudar a dinâmica habitacional e será substituída nas próximas semanas pela nova estratégia Habitação para Todos. O financiamento para isso parece ter excedido a meta de equilíbrio de Donohoe.