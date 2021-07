A Guardia di Finanza está pronta para começar com novas verificações sobre certas contas à ordem, ou melhor, sobre certas operações. Devemos estar bem cientes de que novas multas altas chegarão a contas correntes se essas regras não forem respeitadas.

Durante a pandemia, os controles das autoridades fiscais foram afrouxados, também devido ao fechamento de lojas. Por esse motivo, começamos agora com as verificações habituais que muitas vezes partem de transações suspeitas na conta corrente.

Essas contas serão verificadas definitivamente

Essas são as contas no exterior que muitos italianos têm. O controle é praticamente seguro, pois existe um circular Em julho de 2021, que requer verificação de conta offshore. O objetivo da operação é evitar transferências ilegais de recursos para o exterior. Os contribuintes não perceberão imediatamente que estão no controle. Na verdade, o processo começará com o envio de um questionário aos bancos que deverão reportar todas as transações de e para o exterior.

Existem novas multas pesadas sobre contas correntes se essas regras não forem respeitadas

Primeira regra: valor limite. As transações que interessam à Guardia di Finanza são aquelas cujo valor excede os 15 mil euros. Pode ser uma única operação ou até várias operações consecutivas. As informações sobre a transferência de fundos podem ser solicitadas a bancos, quaisquer instituições de crédito e financeiras, bem como a contadores, notários e advogados. Nenhuma informação deve escapar da rede da rede.

Aqui estão as multas

O questionário deve ser respondido de forma rápida e completa. As multas partem de 250 euros e vão até 2.000 euros para particulares. Por outro lado, as empresas estão sujeitas a penalidades que variam entre € 2.000 e € 21.000.

Para responder à pesquisa será dado 15-30 dias dependendo da consistência das solicitações e movimentos justificar. Promete ser um verão quente e agitado para os clientes, mas também para as operadoras deste setor. O único conselho possível é sempre manter os documentos em ordem. Pesquisá-lo rapidamente quando você tem apenas 15 dias para fazer uma declaração aumenta o risco de multa.