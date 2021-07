5 protetores solares retirados do mercado

A Johnson & Johnson, uma das fabricantes da vacina Covid, decidiu retirar cinco filtros solares do mercado. Vamos descobrir as razões para escolhermos juntos

a sociedade Johnson & Johnson Destaque agora e não apenas no Vacina contra o vírus 19. Os Estados Unidos decidiram multinacional Retirando-se do mercado Todos os lotes de cinco produtos, neste caso cremes solares

A notificação afeta apenas no momento Estados Unidos da América, então é bom verificar cuidadosamente se você escolhe os deuses Produtos comprados online Porque eles podem vir de Estados Unidos da América. Vamos ver o que são cremes e o que se encontra neles.

Johnson & Johnson: motivos para retirar os protetores solares

Eles pertencem às linhas Neutrogena e Avenida E eles são todos spray. Aqui está abaixo:

Neutrogena Beach Defense,

Neutrogena Cool Dry Sport,

Aveeno Protect + Refresh.

Neutrogena Invisible Daily,

Neutrogena Ultra Sheer.

Foi recolhido e retirado devido a uma forte suspeita de que poderia conter benzem, um cancerígeno humano com exposição prolongada.

É onipresente no meio ambiente, por isso estamos constantemente expostos a esse composto químico. Até algumas décadas atrás, também era usado em Remédios, plásticos, gomas e corantes.

Também existe dentro do petróleo, como antiperspirante Em vez de chumbo tetraetila. De qualquer forma, é bom ficar longe de benzem O que causa danos ao corpo e também pode causar deuses Tumores Se for inalado por muito tempo.

O Administração de Alimentos e Medicamentos que lida com farmacovigilância no exterior realizou estudos a esse respeito e chegou à conclusão de que a exposição ao benzeno nas quantidades encontradas no creme Johnson & Johnson O assunto do recall não é particularmente perigoso para a saúde humana.

EU ‘uma empresa No entanto, ele queria garantir o máximo de segurança para seu povo Cliente, escolha o máximo cuidado. Por outro lado, a utilização de substâncias nocivas não está prevista para a produção dos produtos acima mencionados.

Mesmo no estágio que A controvérsia da vacina Johnson & Johnson está mais louca do que nuncaDesse ponto de vista, a empresa farmacêutica queria adotar uma medida cautelar legítima.