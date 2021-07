Regras para viajar para o exterior na União Europeia

Um cartão verde pode não ser suficiente: as regras para viajar para o estrangeiro na União Europeia. Da PLF ao modelo espanhol de saúde pública.

Após a proibição de notícias de turistas indo para a Grécia por não possuírem um formulário de localização de passageiros, muitos começaram a coletar informações sobre viagens ao exterior e descobriram que as regras eram muito mais complexas do que se supunha após a aprovação do Corredor Verde Europeu.

Green Pass, mas não só: regras para viajar para o exterior

Para se deslocar entre os países da União Europeia necessita, como agora é conhecido, do Corredor Verde. Este é o certificado emitido e reconhecido:

Após a conclusão do curso de vacinação (em alguns países, mesmo após a primeira dose ser administrada)

Depois de se recuperar de cobiça (que deve ser certificado pelo médico ou hospital)

Após a falha do cotonete.

Com um Green Pass, você pode viajar entre os países da União Europeia, Suíça, Islândia, Noruega e Liechtenstein. Mas o corredor verde da UE por si só pode não ser suficiente.

entrar Grécia O formulário de localização de viajantes deve ser preenchido um dia antes da partida. Sem este modelo não podemos sair. também para Portugal É necessário que você tenha preenchido o PLF.

para mim Espanha Em vez disso, um formulário de saúde pública deve ser preenchido. Ao preencher o formulário, você recebe um código QR sem o qual não pode entrar.

Quem quer viajar para Islândia O registro é necessário antes da partida (exatamente dentro de três dias da partida).

porta França Eles abrem duas semanas após a conclusão do esquema de vacinação e, em seguida, após a segunda dose ser administrada. Para aqueles que estão fazendo a vacina Johnson & Johnson, a luz verde é dada quatro semanas após uma única dose da única vacina atualmente sendo administrada. Luz verde também é para aqueles que tiveram um esfregaço negativo realizado nas 72 horas anteriores à sua chegada à França.

Também para quem vai a Malta O Via Livera é iniciado 14 dias após o final do esquema de vacinação. no Finlândia É possível ir com um Green Pass, mas aqueles que o obtiveram com um esfregaço negativo (ou seja, pessoas que não foram vacinadas e não tratadas para Covid) devem fazer o teste na chegada e devem permanecer em isolamento aguardando os resultados.

Consulte o site da Farnesina ao planejar sua viagem

Conselho é consultar o site viagem segura Da Farnesina na hora de organizar a viagem. Desta forma, as regras atualmente em vigor no país de destino podem ser conhecidas em detalhe. Saber as regras é a única maneira de evitar surpresas desagradáveis ​​no aeroporto ou na chegada.