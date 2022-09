O novo SUV compacto Hyundai Bayon 2022-2023 é uma agradável surpresa de várias maneiras

Hyundai baion Também é inspirado na famosa cidade basca por seu nome e tem alguns pontos em comum com o Hyundai Kona. Ambos são SUVs compactos, que também são estratégicos para a condução urbana. Vamos descobrir melhor:

O que é surpreendente no SUV Hyundai Bayon 2022-2023

Embora o modelo esteja muito distante do Kona, os dois modelos são muito semelhantes em tamanho. mas, Hyundai Bion 2022-2023 É ligeiramente mais curto e menos largo que o Kona, sendo 2,5 cm mais curto nestas duas feições com um comprimento total de 4,18 m.

Também é 7,5 cm baixo, mas ainda oferece um interior espaçoso e um torso mais plano. Estão disponíveis 50 litros adicionais, que é um volume de 411 litros que oferece um piso ajustável em dois níveis e uma prateleira traseira sólida que pode deslizar sobre o encosto do banco. bateria 48v mini sistema híbrido Ele está localizado sob o piso do porta-malas e deixa algum espaço para aumentar um pouco mais a carga.

No catálogo Bayonne existem apenas dois motores, a gasolina. Motor 1.2 de quatro cilindros naturalmente aspirado de 84 cv com caixa manual de cinco velocidades, Destinado apenas para acabamento de nível básico. e um 1.0 turboalimentado de três cilindros de 100 cv com hibridização leve a 48 volts, e baseado na versão de 120 cv do Kona, perde potência, mas melhora um pouco o desempenho graças ao menor peso do carro. A plataforma do carro citadino aproxima-o do uso urbano.

Isso é preferido pela possibilidade de selecionar a transmissão automática com dupla embreagem e sete relatórios, que é kona Oferecido apenas com um motor diesel ou uma versão híbrida. A estrutura neutra e tranquilizadora do Bayon, aliada ao seu perfil discreto, permite que você saia das cidades e aproveite a rede secundária com facilidade. Sua posição de condução baixa permite que você esqueça que está em um SUV enquanto se eleva um pouco acima da estrada.

Hyundai Bayon 2022-2023: comentários de SUVs compactos

Hyundai baion Destaca-se pelos seus elementos trigonométricos O formato de seta acentua o design, apresentando na frente uma grande grade e faróis em três elementos ligados às entradas de ar. Como as luzes diurnas estreitas na frente, as lanternas traseiras de LED em forma de lança são definidas na parte traseira e a fina linha horizontal enfatiza a largura do Bayon.

Destaca-se na estrada, sobretudo pelas suas jantes de liga leve de 17 polegadas que lhe permitem apresentar uma distância ao solo até 18,3 cm, superior à maioria dos veículos Classe B.

a bordo, bom isolamento acústico Apesar do som distinto de 3 cilindros. O ruído aerodinâmico pode ser ouvido a partir de 110 km/h. O condutor e os passageiros beneficiam de iluminação ambiente LED na zona dos pés dianteira, compartimentos das portas laterais, aberturas nos puxadores das portas dianteiras e compartimento de arrumação na consola central. Os bancos traseiros podem acomodar confortavelmente adultos altos.