A Microsoft Italia está fortalecendo sua colaboração com a Techedge para apoiar o crescimento da nuvem no país

19 de dezembro de 2022 – Microsoft Itália E a Tkedge anuncia a promoção da cooperação estratégica l Aceleração de digitalização Para e de empresas clientes Melhore o acesso aos serviços em nuvem na Itália por ocasião da inauguração do próximo centro de dados da região italiana da Microsoft. Assim a Techedge passa a fazer parte do programaAmbition Italy Cloud Region Partner Alliance“, que visa promover a inovação de forma cada vez mais mutante em solo italiano, proporcionando às empresas os benefícios da tecnologia Microsoft combinados com a expertise do ecossistema de parceiros da empresa.

O Techedge Group, liderado por Domenico Restuccia, se beneficiará do conjunto de soluções e serviços que oferece Baseado na plataforma de nuvem da Microsoft para suporte de crescimento eis que evolução digital de empresas italianas casualmente Em setores estratégicos – de varejo a serviços financeiros e manufatura – implementando soluções personalizadas para criar novos modelos de negócios circulares, melhorar os processos de negócios principais e estendidos e criar produtos e serviços cada vez mais conectados. Além disso, graças à Integral ESGeo Aplicativo em nuvem Integrado e projetado para gerenciar toda a cadeia de valor Sustentabilidade Corporativa – Dentro de seu portfólio, a Techedge, Sua missão é ajudar empresas de médio e grande porte a se digitalizar para crescer com responsabilidade, Afirma-se como um parceiro em evolução para responder à crescente necessidade das empresas medirem, gerirem e planearem o impacto das suas atividades numa perspetiva ESG.

Com uma oferta conjunta possibilitada por equipes multidisciplinares, as duas empresas poderão combinar a plataforma técnica e o conjunto de soluções da Microsoft com a gama de expertise da Techedge em uma ampla gama de áreas de negócios, com o objetivo de apoiar o crescimento e a transformação digital das empresas italianas. e o mercado corporativo em uma perspectiva cloud-first e de acordo com a lógica de otimização de recursos e sustentabilidade.

“A colaboração com a Techedge nos permite expandir nosso portfólio de ferramentas e tecnologias, para estender o benefício da nuvem para cada vez mais empresas públicas e privadas na Itália. A experiência abrangente da equipe da Techedge representa uma importante alavanca estratégica que, juntamente com As soluções em nuvem da Microsoft poderão orientar as empresas italianas no caminho de sua transição digital e sustentável” Comente Silvia Candiani, CEO, Microsoft Itália.

A crescente adoção de tecnologias digitais – ele adiciona Domenico Restuccia, CEO, Grupo Techedge – É o que permite a criação de modelos de economia circular. Os fabricantes que evoluem para empresas de serviços precisam adotar a computação de ponta, conectar seus produtos à nuvem e criar serviços de valor agregado com ela. Os varejistas de moda podem aproveitar o blockchain para interromper a falsificação e estender os ciclos de vida dos produtos, facilitando a revenda de produtos de luxo no mercado secundário. Os líderes da transição energética sabem que a cooperação ao longo das cadeias produtivas tem papel fundamental na promoção do desenvolvimento de ecossistemas virtuosos. Essas questões são claramente apoiadas por um crescimento significativo do mercado: em termos de tecnologia de nuvem, apenas por meio da colaboração com a Microsoft, estamos registrando uma média de +40% ano a ano. São transformações que exigem a integração de múltiplas competências, todas coordenadas por uma visão compartilhada da empresa.”

