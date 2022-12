Borsa Italiana, sessão suspensa de 19 de dezembro de 2022

Destaca-se a recuperação do NEXI. Também desempenho positivo para Telecom Italia TIM e empresas de petróleo. Autostrade Meridionali está entre os heróis do dia

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus A primeira sessão da semana fechou com mudanças parciais. Pierre Ferret – Analista Técnico da ActivTrades – relatou isso As ações estão recuperando parte do terreno que perderam nas últimas duas semanas, com a maioria dos setores subindo na última semana importante do ano. Ele alertou: “Embora os investidores permaneçam otimistas sobre ganhos adicionais, impulsionados por expectativas de férias mais altas, o sentimento global em relação a ativos mais arriscados permanece frágil.”

a FTSEMib Registou um decréscimo de pelo menos 0,02%, para 23.684 pontos, após oscilar entre o nível mais baixo, com 23.661 pontos, e o mais alto, com 23.912 pontos. a FTSE Itália Todas as Ações Perdeu 0,09%. Mudanças negativas também para Chapéu médio da FTSE Italia (-0,64%) e eu Estrela do FTSE Itália (-0,57%). Na sessão de 19 de dezembro de 2022, o valor dos negócios caiu para 1,21 bilhão de euros, ante 3,3 bilhões na sexta-feira.

a bitcoins Confirmado em menos de $ 17.000 (pouco menos de € 16.000).

a Spread BTP-Bund Ele ultrapassou 215 pips, com o rendimento do BTP de 10 anos se aproximando de 4,4%.

EU’euro O preço variou entre $ 1,06 e $ 1,065.

Em FTSEMib, refluxo nixie (+2,31% para 7,53€)seguindo as novas diretrizes do governo relacionadas aos pagamentos digitais.

muito muito bom Telecom Italia TIMque subiu 4,28% após a parada da tendência excessiva.

Bom desempenho para as ações do setor de petróleo. Observe os aumentos de Saipem (+4,42%) e Tenaris (+2,21%).

grupo trevi Fechado em território negativo (-1,01% a €0,3415). Hoje começou o aumento de capital da empresa de 25 milhões de euros.

rodovias do sul Entre os heróis do dia na Piazza Avari. endereço registrado a salto de 29,1% A € 9,68, depois de ter sido retido por overextender durante a maior parte do dia. A sociedade distribuiu parte da “reserva extraordinária” no valor de 32 euros por ação. Como resultado, o preço de fechamento na sexta-feira, 16 de dezembro de 2022, equivalente a 39,5 euros, foi revisado para 7,5 euros.

Na Euronext Growth Milão aproveitou Instalaçõesapós o salto de 45,8% alcançado no dia de estreia. o endereço sofreu uma queda de 5,14% A um preço de 1,66 euros.