O Mes foi criado em 2012 para substituir o fundo temporário de previdência do governo criado há dois anos para lidar com a crise da dívida soberana, e eis como ele evoluiu.

O que é mis?

O Mecanismo Europeu de Estabilidade (MES) foi criado em 2012 para substituir o fundo de resgate temporário criado dois anos antes para lidar com a crise da dívida soberana. Foi estabelecido por um tratado intergovernamental dos 19 países que adotaram a moeda única. Agora a Croácia também aderiu, tornando-se assim 20 países contribuintes Objectivo: prestar assistência financeira aos países da zona euro em dificuldade. É um fundo de resgate e já foi usado no passado para ajudar a Irlanda, Portugal, Grécia, Espanha e Chipre. A assistência foi prestada com base em condições políticas estritas no contexto do programa de ajustamento macroeconómico e da Análise de Sustentabilidade da Dívida Pública que a Comissão realizou com o Fundo Monetário Internacional e em consulta com o Banco Central Europeu.

Por que é necessário ratificar o novo Tratado de Mays?

Em 2018, o líder da União Europeia decidiu expandir as competências do Mes. Após anos de negociações, chegou-se a um acordo. Em 27 de janeiro de 2021, representantes dos Estados membros assinaram os acordos que alteram o tratado. A assinatura iniciou o procedimento de certificação. Para que as novas funções entrem em vigor, todos os países devem ratificá-las. Apenas a Itália ainda não o fez. A ratificação do tratado não implica a utilização do MIS.

O que é reparo incorreto?

Fix também atribui a função de pára-quedas final a Mes (solidário) do Individual Bank Settlement Fund: uma linha de crédito de US$ 70 bilhões que os países podem acessar se seus fundos de liquidação bancária nacional (recursos bancários e não públicos) forem insuficientes. Isso é para permitir a falência ordenada (mantendo os clientes no negócio) no caso de uma crise bancária. Este é um alicerce essencial para a conclusão da união bancária, que inclui a partilha de riscos e a proteção de famílias e empresas. O dinheiro fornecido por Mays será reembolsado por meio do Fundo de Liquidação Individual.