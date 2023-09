Banheiro de bar, dá para ir lá sem consumir? O que diz a lei

Muitas pessoas se perguntam se é possível usar o banheiro do quarto sem oferecer nem um pouco de conforto. Vamos descobrir juntos o que diz a lei a esse respeito.

Quando você está fora de casa, pode encontrar eventos inesperados que podem virar o jogo contra você. Isto significa que os passeios demoram mais do que deveriam e as pessoas podem ter que completar alguns deles Necessidade fisiológica Em um lugar público. Felizmente, existe bares e clubes, Ou seja, aqueles locais onde pode ir à casa de banho e sobretudo refrescar-se. No entanto, isso pode acontecer com uma pessoa Reclamar A realidade de ter que ir ao banheiro mesmo sem consumir nada. Como devemos agir nesta situação? Aqui está a palavra da lei.

O banheiro do restaurante: um serviço que não deve ser esquecido

o lugares públicos Eles são definitivamente os mais populares, pois são capazes de oferecer diversos serviços aos seus clientes. o Locais de refresco Bares, restaurantes e pubs oferecem a oportunidade de passar momentos na companhia de seus entes queridos, talvez bebendo sua bebida preferida e comendo seu prato preferido juntos.

É, portanto, axiomático que quem entra numa taberna ou local semelhante não só fica cinco minutos, mas passa muitas horas ali. Isso é para relaxar e esculpir momentos de relaxamento Paz interior.

É justamente por isso que pode nascer a necessidade De ter que implementar alguns Necessidades psicológicas O que requer intervenção no banheiro. Alguns locais possuem banheiro dentro da loja. Por isso, basta seguir as instruções ou pedir a chave do banheiro ao proprietário.

Mas os lugares antigos não têm o suficiente espaço Para acomodar o banheiro, por isso recriaram um externo que pode ser acessado através Chaves e visite as entradas internas.

No entanto, muito raramente, não terá quartos deste tipo, pois tanto Pessoal que Cliente Eles devem ser capazes de acessar estruturas específicas quando necessário.

Como o local deve se comportar em relação ao uso do banheiro?

Como mencionado anteriormente, quase todas as fitas contêm… O banheiro é reservado aos funcionários E serviços direcionados ao público. Na maioria dos casos, aplica-se a regra segundo a qual as pessoas que têm de utilizar a casa de banho devem gastar pelo menos um euro ou levar um Bebida pequena.

Isto porque, até recentemente, os Club Baths eram considerados um verdadeiro porto marítimo, razão pela qual mesmo quem Não comprei nada Ela entrou na sala para poder aproveitar Serviços públicos.

Então os proprietários anunciaram que quem quisesse usar esses serviços teria que fazê-lo Consumo mínimo. No entanto, em alguns casos, os proprietários de bares podem concordar em usar o banheiro sem pedir em troca. Prêmio Uma certa quantidade. A lei deixou liberdade de ação neste sentido, pois a última palavra cabe ao proprietário ou administrador do edifício em causa.

É possível cobrar dos seus clientes pelo uso do banheiro?

Há casos em que divindades podem ser encontradas ingressos Pendurado na porta do banheiro do bar. Na verdade, eles são definidos como Endereço gratuito para todos os clientes, Já quem quiser usufruir sem consumir terá que desembolsar uma pequena quantia citações Para poder usar o serviço.

É precisamente por esta razão que é necessária uma pequena contribuição de 0,50€ ou 1€, graças à qual qualquer pessoa poderá ir à casa de banho. Mas, infelizmente, este não é um fato jurídico, O dinheiro do uso do banheiro não constará no recibo e, portanto, não poderá ser declarado e muito menos tributado.

A lei é muito clara a este respeito, razão pela qual aqueles que continuam a utilizar este método podem ser mencionado Para poder. Recomenda-se, portanto, reservar o uso Banheiro público Apenas para os consumidores ou é melhor garantir que mais ninguém tenha acesso ao local, porque foi especificamente concebido para proteger as necessidades dos clientes? Você também é dessa ideia? Esta é definitivamente uma tese que vale a pena discutir!