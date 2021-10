Motor da semana da semana: o Banco Central Europeu no centro das atenções

motor de mercado A semana: Muitos eventos econômicos imperdíveis de 25 a 29 de outubro.

o Banco Central Europeu O protagonista estará em reunião na quinta-feira, dia 28, onde a diretoria será convocada para tomar decisões sobre taxas, inflação e programa de compra de dívidas do PEPP. Haverá grandes mudanças? Os investidores estão antecipando indicações sobre o momento da flexibilização dos subsídios e a avaliação de aumentos de preços.

Não apenas Frankfurt: Estados Unidos da America Com dados importantes como confiança do consumidor, vendas de casas e PIB primário.

de volta a Zona do euro, sob a lente está a Alemanha com os índices IFO e GfK de confiança econômica e a Itália, com níveis preliminares de CPI e confiança.

Abaixo está o calendário detalhado de drivers de mercado para a semana de 25 a 29 de outubro.

Market Drive, segunda-feira, 25 de outubro

10:00, EUR: Índice de confiança empresarial Ifo da Alemanha

Market Drive, terça-feira, 26 de outubro

16h00, em dólares americanos: vendas de casas novas nos EUA

22:30, dólar americano: estoques semanais de óleo

Market Drive, quarta-feira, 27 de outubro

08:00, EUR: GfK Consumer Climate Report Alemanha

14h30, em dólares americanos: os pedidos de bens duráveis ​​dos Estados Unidos são os mais elevados

16:30, dólar americano: estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos

Market Drive, quinta-feira, 28 de outubro

1h50, JPY: vendas no varejo japonês

05:00, JPY: decisão sobre a taxa de juros japonesa

09:55, EUR: Taxa de desemprego na Alemanha

10:00, EUR: confiança do consumidor e do empresário italiano

12:00, EUR: IPP Italia

13:45, EUR: decisão da taxa de juros da zona do euro

14:00, EUR: IPC na Germânia

14:30, dólar americano: PIB preliminar dos EUA (trimestral)

14h30, dólar americano: pedidos iniciais de desemprego nos Estados Unidos

14:30, EUR: Conferência de imprensa da zona do euro para o Banco Central Europeu

Market Drive, sexta-feira, 29 de outubro