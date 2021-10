Disney, a história acabou: a última loja da Itália fechou – Econômica

“Vou sentir falta de tudo neste lugar. Da música, do ambiente, dos garotos com olhos em forma de coração, mas acima de tudo do elenco, foi você que tornou tudo especial”. É uma das mensagens que ricocheteiam nas redes sociais depois de Fechamento total da última loja Disney na Itália, um no Corso Vittorio Emanuele II em Milão. Os clientes expressam seu pesar e solidariedade aos colaboradores, postando fotos da veneziana baixa precedidas de dias de retirada de produtos deixados nos armazéns. O fechamento, como parte da saída da gigante do entretenimento da Itália, já é anunciado há algum tempo, embora já esteja assumindo um valor simbólico. A decisão da Disney de abandonar todas as 15 lojas data de maio, Transferir a venda de jogos, ferramentas e produtos para canais online. Uma escolha que teve impacto sobre 224 trabalhadores (49 em Milão na Lombardia, 14 em Bérgamo e 2 em Brescia), já foi colocada em dispensas quando a pandemia reduziu ao mínimo o comércio de produtos não essenciais.

Em frente à loja Corso Vittorio Emanuele, também houve uma demonstração de trabalhadores em greve“Depois de comprar todos os dólares de prata – dizia um dos slogans – o tio Patinhas nunca fica satisfeito.” Enquanto isso, as negociações começaram, e nas últimas semanas um acordo foi alcançado sobre Pelo menos 70% dos funcionários italianos da Disney Store (156 pessoas em 224) passam para a D-Retail, Uma subsidiária integral desde então Grupo PERKASI. O acordo entre os Estados Unidos e o grupo italiano, que se dedica ao comércio retalhista comercial, incluindo franquias, com 125 lojas na Itália e pontos de venda na França, Espanha, Grécia e Portugal, foi assinado no Ministério do Trabalho pela empresa gestão e sindicatos Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltus.

Os sindicatos saudaram o acordo, chamando-o de um “sinal importante”.”, Sublinhando que“ no contexto de uma situação difícil do setor, causada principalmente pelos efeitos da epidemia, manifestou-se o desejo de proteger o emprego por parte de um grupo italiano ”. Entretanto, os armazéns foram esvaziando progressivamente os armazéns e encerrando os seus A última delas foi cronológica É Milão, que historicamente tem sido um ponto de referência para adultos e crianças no coração da cidade.O fechamento de lojas faz parte de um clima de tensas relações sindicais há anos, com duas grandes planos de iteração na Itália que ocorreram ao longo do tempo, também ligados à fusão entre Disney e Fox, uma operação de US $ 72 bilhões que levou a criar um gigante do cinema e entretenimento.