5 COISAS QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES DE COMPRAR O CASACO EMBALADO DE QUALIDADE

O inverno se aproxima e para enfrentá-lo no calor, mas com estilo, pegue os casacos cedo. Também neste ano os modelos são muitos e todos diferentes em cores, tecidos e comprimentos. No entanto, em geral, a estação fria deve prevalecer. Estamos falando de jaqueta de puffer, que também é chamada de jaqueta de puffer ou jaqueta de puffer. Ele está localizado ao redor do estofamento jaqueta acolchoadaPescoço muito alto. Muitos podem jogar fora do armário este modelo comprado no ano passado. Mas se não, aqui estão 5 coisas que você deve saber antes de comprar a jaqueta acolchoada que está assombrando a todos novamente este ano. A jaqueta puffer é um verdadeiro investimento de inverno, junto com esses 5 jaquetas que deixam muitas mulheres loucas.

O que é uma jaqueta puffer e como combiná-la com diferentes roupas

Parece apropriado, em primeiro lugar, entender o que diferencia esta vestimenta de Muitos outros casacos que são muito populares Recentemente.

Um detalhe muito importante do pulverizador é o acabamento forrado, estreito em alguns modelos e muito largo em outros. O look da jaqueta acolchoada é tão versátil que fica bem em quase todos os looks, do street style ao mais formal.

Exemplo? A jaqueta puffer também fica bem com jaquetas, calças e para o trabalho. Quanto ao lazer, as combinações mais infalíveis são aquelas com jeans levemente largos e tênis adoráveis. Não muitas pessoas sabem disso Existe um formato perfeito de tênis para cada tipo de corpo, ou seja, capaz de aprimorá-lo ou não.

Aqui estão 5 coisas que você deve saber antes de comprar a jaqueta acolchoada que todos estão procurando

Não pense que um modelo superdimensionado irá necessariamente manter o corpo mais aquecido do que um modelo mais robusto. O conselho é preferir a última forma se você não quiser acentuar muito o arredondamento em algumas áreas. Um bom spray mantém o corpo muito aquecido, mesmo que ainda não tenha acabado;

Existem apenas manequins na pena de ganso, então eles não sofrem com o frio do inverno. Existem também muitos modelos ecológicos sustentáveis ​​interessantes. A escolha depende exclusivamente do gosto de cada um;

A ventilação é um fator muito importante neste modelo. Por isso é importante prestar atenção à lavagem e evitar lavar a seco ou à mão. É preferível seguir as instruções do rótulo;

Prefira modelos com bolsos escondidos entre o acolchoado é uma jogada inteligente para proteger suas mãos do frio;

A faixa de preço do modelo varia de € 29,99, conforme sugerido pela Stradivarius, a € 49,95 da Zara, até 4 dígitos.