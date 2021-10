Mais vacinas e menos mortes na Itália, Espanha, Rússia e países orientais do abismo

EU ‘Áustria O fechamento ameaça, embora seletivamente. lá LituâniaEm vez disso, ela realmente aplicou no tapete, incluindo um toque de recolher estrito. lá Grã Bretanha Ele avança direto na ausência de restrições, apesar dos números crescentes e alarmantes: resistindo até mesmo para reintroduzir (mas provavelmente chegaremos lá) métricas mínimas de senso comum, como máscaras. lá Rússia Mais gritos mortos agora do que no início da crise de Covid.

Este é o cenário em que você resiste à evidência mais clichê, embora com exceções: há menos mortes em estados que avançam para o campanha de vacinação (pelo menos duas doses) em que você se destaca Itália NS Espanha. Eles lideram, com 70,6% e 79% (fonte da Universidade de Oxford), à frente dos grandes países europeus com maior parcela de vacinados, não esquecendo a situação contrária no que diz respeito a restrições como o corredor verde que não faz na Espanha tem adoptada, com a possibilidade de aplicar as regiões às restrições locais.

A tendência permanece verdadeira mesmo que inclua países médios e pequenos, veja Portugal, o mais virtuoso de todos, pois 86% dos cerca de 10 milhões de habitantes foram vacinados.

Efeitos colaterais benéficos

Esses três países têm a menor taxa de mortalidade da Europa. É verdade que o número de infectados na Itália não está diminuindo e já está aumentando, mas os especialistas avaliam isso positivamente, pelo menos até certo nível. Este é um compromisso passe verde Aqueles que não desejam ser vacinados são obrigados a fazer cotonetes frequentes e isso leva à detecção de mais pessoas infectadas, que então têm que ficar em casa em quarentena, limitando a propagação do vírus. Um efeito colateral que não foi totalmente antecipado e cuidadosamente observado antes França Ontem, registrou quase as mesmas mortes (35) que na Itália (39) em face da campanha de vacinação, que chegou a 66,7%. Outros países em que o Corredor Verde foi adotado são, em várias formas, Sérvia e a Bulgária.

Em vez disso, decole no número de mortos Grã Bretanha (Cinquenta mil ferimentos diários, mais de 12 vezes na Itália e 180 mortes) e GréciaOnde 66,7% e 61% da população foram vacinados, respectivamente. em um Grécia 36 mortes em face de 10 milhões de pessoas.

oÁustria, Que também registra 61,5% das pessoas que já foram vacinadas, está tão preocupado com a inundação da terapia intensiva que lançou um plano de 5 etapas que pode levar à reimposição do bloqueio aos não vacinados. Já feito, mas para todos os residentes, em Lituânia, Entre os países que avançaram na campanha de vacinação entre os do Leste em 61,1%: Aqui o bloqueio vai durar pelo menos um mês.

Dessas alturas, a lacuna de atraso nas campanhas de vacinação se abre, começando com Rússia Apenas 32% da população está vacinada. então lá Romênia (30,2%) são forçados a exportar pacientes para a Hungria Bulgária (20,7%), Polônia (52%), Ucrânia 15,9%), Hungria (59,3%).

E então acontece que a Rússia proíbe muitas atividades produtivas e comerciais por pelo menos dez dias para evitar encontros.

Inevitabilidade após 1075 mortes registradas no país nas últimas 24 horas, o máximo em um dia desde o início da epidemia: informou a TASS, citando dados do Centro de Operações do Vírus Corona. No país, também há um novo pico de novos casos confirmados de Covid: 37.678 no último dia.

Efeitos na economia

Enquanto isso, a Itália recebe as saudações do Financial Times, que vincula o progresso econômico a um robusto programa de vacinação e à introdução do corredor verde. O Handelsblatt da Alemanha observa que sob o primeiro-ministro Mario Draghi, a Itália está “se separando de outros grandes países europeus em termos de crescimento econômico”. Também aqui, a par das reparações efectuadas, é mencionada a aplicação estrita do corredor verde. A distinção entre países regredindo de volta à pandemia, com uma desaceleração inevitável na recuperação econômica, e aqueles que a contêm são, na verdade, as vacinas e controles relacionados, da certificação verde ao distanciamento e máscaras. E a Itália, onde, ao contrário da Grã-Bretanha, as máscaras ainda são obrigatórias em ambientes fechados e, ao contrário do resto da Europa, sem o corredor verde, você não consegue nem entrar no local de trabalho, ela desapareceu do ranking dos 15 países. Com vários casos de cobiça. Ele caiu para a 20ª colocação e foi precedido não apenas por Grã-Bretanha, Rússia, Turquia e Estados Unidos, que lideraram o ranking, mas também Alemanha e França.

O caso mais semelhante à Itália é a Grécia (27º no ranking), onde não há licença verde obrigatória no local de trabalho, mas seja público ou privado, os trabalhadores não vacinados são obrigados a dobrar o buffer semanal, a ser feito às suas próprias custas . Um incentivo indubitável para vacinar, como o Corredor Verde Italiano.

Paolo Ricci Petit