A Intel vai construir uma fábrica gigante de chips na Itália? O governo é sério – Nerd4.life

Intel Corporation Um gigante realmente pode ser construído Fábrica de embalagem de folha, uma das maiores instituições de todos os tempos, em Itália: O que parecia um rumor vago está sendo definido hoje em dia como uma proposta concreta do governo italiano à empresa norte-americana, pelo menos com base no que a Reuters relatou nestas horas.

Algo semelhante surgiu antes, quando informamos que o governo italiano havia nomeado Mirafiori para a fábrica de chips a ser construída na Europa. Neste ponto, parece que um arquivo Negociação Ela foi adiante e, de acordo com fontes da Reuters, a Itália estará na vanguarda na construção dessa enorme fábrica, o que também deve ajudar a resolver o problema de fornecimento de chips no mercado.

Roma já está em negociações com a Intel para projetar esta planta, com estimativas preliminares falando sobre um investimento de 4 bilhões de euros Mas isso pode aumentar para 8 bilhões. Parte desse investimento virá de recursos do Estado italiano, além de acordos relativos à força de trabalho que será empregada e ao consumo de energia em solo italiano pela Intel.

Esta fábrica deve criar imediatamente mais de 1.000 empregos diretos na Itália. “O governo está preparando uma oferta bem detalhada com o objetivo de chegar a um acordo até o final do ano. As discussões com a Intel estão em estágio avançado. Não há informações precisas. Acordo até agora, mas o governo está trabalhando muito nisso e tem uma boa chance “, disseram à Reuters as fontes, que pediram para não serem identificadas. Trazer a fábrica para a Itália.”

entre Possíveis localizações O que pode ser usado para este laminador de folha é a região de Mirafiori de Torino, como apareceu antes, bem como Catania, onde a empresa franco-italiana STMicroelectronics já opera. A nova fábrica será uma Fábrica especializada em “Embalagem Avançada”, uma instalação de alta tecnologia capaz de produzir chips completos a partir de blocos maiores da Intel e de outras empresas.

Além da planta em questão, haverá também um esquema para um centro de pesquisa menor, sempre incluído no projeto italiano. Outro grande projeto que está sendo realizado na Intel na Europa é a enorme fábrica que deveria ocorrer na Alemanha, em Dresden, mas desenvolvimentos tangíveis também são esperados nisso.

Tudo isso ajudaria a reduzir a dependência da Europa da China e dos Estados Unidos para a fabricação de chips, além de melhorar Situação geral do estoque E comprando esses produtos em todo o mundo, tema que o primeiro-ministro Mario Draghi expressou recentemente de forma clara, com a necessidade de agir “agora e de forma decisiva” para que a Europa possa produzir 20% da produção global de semicondutores, dado que “China e Estados Unidos Eles já estão investindo dezenas de bilhões neste setor. “