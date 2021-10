Turin volta a dançar após 600 dias. “Mas com metade da capacidade é difícil sobreviver” – Corriere.it

“sEstamos felizes em partir, após 607 dias de fechamento, o entusiasmo está disparando. E os benefícios não ficarão limitados a quem trabalha apenas neste setor, mas também a toda a cidade. ” Barbara Zagami, Presidente do Conselho do Ibat Club da AscomBrilha com o retorno à pista de dança do povo da noite. Mesmo que nem tudo, por enquanto, será igual: 50% da capacidade, máscaras obrigatórias (exceto para a pista de dança), copos descartáveis ​​para bebidas e entradas apenas com pista verde ou absorventes rápidos. Com alguma perplexidade, mas uma sensação geral de alívio, a maioria dos clubes de Turim está pronta para redesenhar sua nova programação de inverno.

“Impossível sobreviver com metade do faturamento – mesmo para lugares históricos – recomeça Zagami, também dono do supermercado. Os lucros são reduzidos pela metade, enquanto os custos de gerenciamento são os mesmos. Em vez disso, aumentou. ” No entanto, ninguém desiste da reabertura, nem que seja para dar uma dica: «Nas primeiras semanas podemos almejar um orçamento equilibrado – e continua -, mas muito provavelmente vamos perder. Nós não ligamos. Queremos restaurar a confiança do público e tornar a participação em nosso restaurante um hábito novamente. ”





da mesma opinião Maurizio Vitale, Presidente do Live Audiodrome Club: «Só paramos graças à nossa reputação, muitos lutam com uma queda acentuada de patrocinadores. Felizmente, nossos parceiros estão próximos de nós. ” A esperança é que dentro de alguns meses a capacidade seja ampliada: “França, Suécia e Portugal já estão a 100% – afirma. Alessandro Mutino, dono da Milk in via Sacchi Portanto, acreditamos que 65% dos usuários terão acesso em novembro, até o fim nos primeiros dias de 2022. ” READ Vacinas: "Não se preocupe, o VAC está chegando." Soro de leite alemão que supera os grandes EUA

Para tentar reduzir o nível de vermelho no orçamento, alguns clubes optaram, pelo menos inicialmente, por aumentar o custo dos ingressos. É o caso do leite, dos 13 aos 20 euros, mas também The Beach i Morazi, onde a entrada não será gratuita mas aumentará para 10 euros. Por outro lado, Hiroshima manterá os mesmos índices, enquanto Al supermercado, vai dobrar o lugar na Via Madonna di Campana para 20 euros. Depois, há quem vá contra a tendência, como Audiodrome: «Neste momento, o preço de entrada vai passar dos 15 aos 10 euros – confirma o realizador, Maurizio Vitale – até começarmos de novo com o máximo entusiasmo. Então, a disponibilidade econômica média da população diminuiu. ”

Os habitantes de Turim querem voltar a dançar e os locais estão dispostos a agradá-los, mas a falta de pessoal é um problema. Nessas horas, os celulares dos garçons, bartenders, engenheiros de som e operadoras de segurança não param de tocar. “Roubamos os funcionários uns dos outros – garante Paolo Romano da praia – a cada ligação eu aumento um pouco a remuneração, é uma competição acirrada. Felizmente a maioria dos nossos meninos ficou, senão não teríamos chegado ao número certo.” Na verdade, , muitos colaboradores preferiram no ano e meio. As duas últimas mudaram de profissão, buscando maior proteção: “Não é surpreendente – acrescenta Mautino – que o governo não tenha garantido ótimas bebidas e muitos temem novos fechamentos”.

Entre as festas mais esperadas, clube para clube Retorna de 4 a 7 de novembro em Ogr. No final de outubro na Officine haverá também uma noite no Club Silencio, como no Gam. “O desejo de recomeçar existe – dizem os diretores de Ogrs – todos nós estamos fazendo o planejamento. Estamos considerando festas até o Natal e também eventos menores, com no máximo 100 convidados, hospedados em áreas menores, para um ambiente intimista ”. Aqueles que já partiram sãoAudiodrome de Moncalieri: «O público respondeu tremendamente – analisa Vitaly – agora temos que trazer os grandes artistas internacionais de volta a Torino, ainda que com Covid, sair da UE não seja tão simples. Mas na inauguração, pudemos hospedar Derek MayDetroit, e estamos pensando em uma noite em 20 de novembro para celebrar a conclusão das Finais ATP. ” READ Anci. Inovação, Design e a Cidade: Fechando os Projetos Europeus Designscapes

sexta-feira à noite Leite, Com música comercial e hip hop. “A partir da próxima sexta-feira, voltam os concertos ao vivo – diz Mautino – enquanto os concertos universitários são na quarta-feira. Para o rastreamento, usaremos o aplicativo “Ugo”. Você pode entrar registrando-se com um passe verde. Hiroshima também retomou suas atividades na noite passada.

“O objetivo é propor festas novamente – o proprietário, Carlo Parodi – explica que estamos procurando artistas para as próximas semanas, e começaremos por aqueles que viram as datas canceladas. Em seguida, passamos para Turim e os artistas nacionais, para voltar a pular todas as sextas e sábados à noite ”. Idéias não faltam até no supermercado: «Estamos nos preparando Super Halloween, Ano Novo – No momento podemos confirmar Boosta da Subsonica afirma a diretora, Bárbara Zagami. E aí vamos incrementar os eventos, ainda no período da tarde: oficinas para crianças, escolas de dança, atividades para idosos. Estaremos lançando um novo concurso: X Factor para jovens que querem o mundo de Torino. ”