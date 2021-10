Bônus de móveis e reformas: estende-se até 2022

Bônus de mobília e renovação estendidos até 2022

Bônus e reformas de móveis: depois da incerteza e do brilho (e da esperança), que também demonstramos neste artigo, o status oficial chegou.

Os bônus de móveis e reforma são estendidos até o final de 2022, satisfazendo assim as necessidades tanto de quem comprou uma casa como de quem pretende restaurá-la.

E portanto, Extensão até 31 de dezembro de 2022 a partir de Recompensas móveis que de bônus de reestruturação.

Não somente 110Então, no olho da tempestade, e não só Interfaces adicionais.

Recompensas para celular: qual é o limite de gastos

Algumas dúvidas ainda existem não sobre a extensão do bônus do celular, que é seguro, mas sobre Esperado teto de gastos.

Eu lembro disso ano passado Limite de gastos para recompensa móvel relacionada a uma compra Móveis e eletrodomésticos DrPrimeira classe não inferior a A + (A para fornos), destinada a mobiliar um edifício a renovar, passou de 10.000 para 16.000 eurosCom possibilidade de dedução de 50% do valor total (máximo € 8000) no prazo de dez anos.

Ainda não sabemos se a conta orçamentária manterá o limite de gastos atual ou se voltará ao mínimo anteriormente aplicado.

Bônus de renovação: alguma coisa mudará?

Nada parece mudar para bônus de reestruturação.

o bônus de reestruturação, muito Até 2022, lembre-se de que consiste em Dedução de 50% do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares nas intervenções de recuperação de imóveis de bens imobiliários no valor máximo de 96.000 euros.. As empresas aceitas para a concessão de reestruturação são:

Manutenção regular e extraordinária, restauração, reabilitação conservadora e renovação de edifícios realizadas em partes comuns de edifícios de habitação, ou seja, em unidades de habitação (intervenções indicadas nas letras a), b), c) ed) do artigo 3.º do Decreto Presidencial 380/2001);

Manutenção extraordinária, restauração, reabilitação conservadora e renovação de edifícios realizadas em unidades imobiliárias residenciais individuais De qualquer categoria cadastral, incluindo áreas rurais e seus anexos (as intervenções mencionadas nas alíneas b), c) ed) do artigo 3.º do Decreto Presidencial 380/2001).

Renove mais recompensas

Haverá também Até 31 de dezembro de 2022 de recompensa verde, ou bônus de parque, aplicável a parques, com dedução do imposto de renda de 36% Para intervenções em custos incorridos para arranjo verde de áreas descobertas privadas de edifícios existentes, unidades imobiliárias, anexos ou cercas, sistemas de irrigação e construção de poços, construção de telhados verdes e jardins de cobertura.

oA título de dedução, relembramos, deve ser fracionado em dez prestações anuais do mesmo valor e deve ser calculado no valor máximo de 5.000 euros por unidade imobiliária de utilização residencial (máximo 1.800 €), incluindo eventuais custos de planeamento e manutenção associados à implementação das intervenções.

Além de bônus de móveis, bônus de renovação e bônus de jardim, Espera-se que o bônus da casa seja reformado Para quem tem Máximo de 36 anos com Vejo até 40.000 € E que eles deveriam comprar sua primeira casa.

lembre se O bônus é válido hoje em compras até junho de 2022 Cancelamento de registro, hipoteca e taxa cadastral e concessão de crédito tributário em caso de compra sujeita a IVA (fonte: apenas 24 segundos)

Portanto, é quase certo estender o bônus da casa na próxima manobra financeira.

também salvar também bônus verde automático, Refinanciado para o conjunto de 2021 no valor de 100 milhões de euros. € 65 milhões serão usados ​​para catalisar a compra de veículos M1 incluídos na faixa de emissões de 0-60 g / km de CO2, e € 20 milhões para comprar veículos comerciais privados N1 ou M1, dos quais € 15 milhões são para veículos exclusivamente elétricos. Para os veículos M1 listados na faixa de CO2 de 61-135 g / km, foram alocados € 10 milhões. Além disso, € 5 milhões foram alocados para a compra de veículos usados ​​da classe M1 com emissões que variam de 0-160 g / km de CO2.

Finalmente, OK com a extensão recompensa de água Em 31 de dezembro de 2022.