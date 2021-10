0,6% a 7,2% em 2020

O último relatório do Eurostat que analisa o estado das contas públicas nos países da zona do euro mostra todo o peso da pandemia na economia da UE: o rácio défice / PIB saltou de 0,6% em 2019 para 7,2% em 2020. pior figura. Vamos ver alguns números.

“Em 2020, o défice público da Zona Euro e da União Europeia aumentou significativamente face a 2019, bem como a dívida pública, no contexto das medidas tomadas em resposta à pandemia COVID-19.“: É assim que o último relatório começa a partir deEurostat quem analisa isso O estado de saúde das contas públicas na União Europeiaae, em particular, na zona do euro. Especificamente nos países do euro, o rácio défice em relação ao PIB saltou de 0,6% em 2019 para 7,2% em 2020, enquanto o crescimento entre todos os Estados-Membros foi de 0,5% para 6,9%. Da mesma forma, o A relação entre a dívida pública e o produto interno bruto: Na área do euro, passou de 83,6% para 97,3% em um ano, enquanto na União Europeia de 77,2% para 90,1%.

Todos os Estados membros experimentaram uma deterioração. Em alguns casos, entretanto, isso foi particularmente perceptível. As taxas de défice mais elevadas foram registadas em Espanha (-11%), Grécia (-10,1%) e Malta (-9,7). Em quarto lugar, então, encontramosItália em -9,6%. A dívida pública da Itália é de 155,6% do PIB, a segunda maior depois da Grécia.

A Itália é um dos 13 países que se registraram no final do ano passado Rácio dívida / PIB superior a 60%Determinação da participação segundo os critérios do pacto de estabilidade. Além da Itália, encontram-se a Grécia (206,3%), Portugal (135,2%), Espanha (120,0%), Chipre (115,3%), França (115,0%) e Bélgica (112,8%).

Com exceção da Dinamarca e da Suécia, todos os estados membros da UE relataram um O déficit é superior a 3% do PIB. No geral, na UE no ano passado, a despesa pública representou 53,1% do PIB, enquanto a receita foi de 46,3%. Números que estão claramente sobrecarregando os esforços para combater a emergência do coronavírus.