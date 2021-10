Como economizar na conta do gás

Em diferentes regiões da Itália, radiadores foram colocados em operação. Este ano podem custar um pouco mais devido ao aumento da sua conta de gás: veja como economizar

Agora estamos em diferentes áreas de País bonito Foi ligado preparativos Conforme a prática todos os anos. Um momento importante que permite que as pessoas tenham uma fonte de calor, mas ao mesmo tempo acarreta uma maior gasto de energia então quem Dinheiro.

Este ano, no entanto, a mudança pode custar muito mais aos italianos, até um extra de € 645 na conta do gás. Portanto, é uma boa ideia tomar precauções e encontrar as contramedidas certas para conter as despesas e, ao mesmo tempo, ter um lar acolhedor.

Radiadores em funcionamento: como economizar em sua conta

Antes de entrar na questão, é útil saber Calendário completo com datas em que os radiadores serão alcançados em diferentes regiões da Itália.

Em vez disso, entramos nos detalhes do assunto, A Selectra.net estimou o aumento que os aparelhos de aquecimento podem gerar na sua conta de gás em € 645 por residência. Esta é a previsão mais “dramática” se os preços das commodities continuarem subindo.

Por outro lado, caso se mantenham inalterados, as despesas terão de aumentar, em média, 325 euros por ano. Os radiadores são responsáveis ​​por cerca de 85% do consumo anual de gás, portanto, é uma boa ideia manter essas dicas preciosas em mente para uma boa economia.

Em primeiro lugar, é necessário usar o fusível térmico da maneira certa. Em unidades residenciais é obrigatório e não permite ultrapassar as temperaturas especificadas em cada divisão. Outro truque é minimizar seu número em quartos com menos frequência. Em outros casos, também pode ser ligeiramente excedido, mas sem exceder 20 graus. Cada grau inferior resulta em uma economia de combustível de 10%.

Mas não para por aí. Um dos principais passos para seguir a rota econômica é sangrar os radiadores porque o ar que se acumula pode reduzir sua eficácia. Isso aciona um mecanismo que impede a circulação da água. Isso leva a uma diminuição na produção de calor e mais consumo de energia.

Leia também >>> Radiadores: quando ligam? Calendário do norte ao sul da Itália

A diferença na conta também determina o tempo que os aparelhos permanecem em funcionamento. Se o ambiente atinge um bom nível de calor, não adianta mantê-lo ativo. Por último, mas não menos importante, dita, os radiadores nunca devem ser cobertos. Os radiadores devem ser mantidos livres para que o ar possa circular livremente sem modificações que possam afetar o consumo.