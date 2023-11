Apólice de seguro automóvel, todo o seu dinheiro de volta: Corra, corra e faça, é uma oportunidade única

Ótimas notícias para os motoristas e todos aqueles que possuem um carro e estão dispostos a pagar pelo seu seguro.

Todos os anos, aqueles que possuem um carro terão que Incorrer em despesas fixasComo impostos ou seguros. Este último, especificamente denominado Apólice de seguro automóvel (responsabilidade civil).Em particular, é muito útil Evite ter que pagar enormes despesas se for responsável por um acidente O que causou danos econômicos.

na verdade Sua apólice de seguro de carro se pagará nesse caso, mesmo pagando uma indenização muito pesada. claramente O proprietário do carro terá que pagar uma quantia à seguradora todos os anosO que varia dependendo do tipo de apólice, da experiência do proprietário do carro, do período durante o qual nenhuma reclamação foi apresentada e muitas outras coisas.

Porém, não é possível dirigir sem seguro. Se você for pego sem isso, o risco é receber um Uma multa muito, muito altaQue pode variar entre 866 e 3464 euros. No entanto, chegaram excelentes notícias para todos os motoristas na Itália. O dinheiro gasto para pagar a sua apólice de seguro automóvel será reembolsado imediatamente.

Veja como recuperar seu dinheiro

Quando vamos preencher o Formulário 730 podemos deduzir dele alguns itens relacionados à apólice de seguro automóvel. São eles o risco de morte, o risco de invalidez permanente a partir de 5% e todos os prémios de seguro relativos ao acidente do condutor.

Assim é possível subtrair esses itens adicionais do nosso seguro básico. O valor máximo que pode ser obtido é de 530 euros. Portanto, caso esse valor seja ultrapassado por despesas adicionais em relação à nossa apólice básica, não receberemos nenhuma compensação adicional.

Existem muitos obstáculos para obter um reembolso

Existem várias restrições para aproveitar esses descontos. Primeiramente O seguro de vida e acidentes deve ter sido formalizado ou renovado até 31 de dezembro de 2000O período mínimo deve ser de 5 anos.

Se esse é o caso Fornecido ou renovado a partir de 2001, Você só poderá receber seu dinheiro de volta se for um problema de risco de invalidez (a partir de 5%) Ou morte. Além disso, apenas aqueles que têm O rendimento máximo é de 120 mil euros. Portanto, não será fácil cumprir todos esses limites e conseguir esse dinheiro.