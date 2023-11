Mirandola | Francesco Celia: “É assim que é viver e trabalhar na capital escandinava” – SulPanaro

Por Francesca Munari

MIRANDOLA – Francisco, 27 anos, contou-me como o seu papel o lembra todos os dias que o tema da energia é hoje mais relevante do que nunca: conhecer os seus desafios e contribuir para a sua resolução é muito motivador e gratificante para ele.

O seu percurso começou com os estudos em economia e depois continuou no sector das energias renováveis.

Sempre teve vontade de viajar e desde o ensino médio tenta aproveitar o máximo de oportunidades possíveis para sair da Itália. “Passei o verão após o terremoto de 2012 em Cork, na Irlanda, como recepcionista de uma academia e fiz um curso de inglês. Gostei particularmente dessa experiência e desde então, quando pensava nos próximos anos na universidade, já havia decidido que iria queria fazer um Erasmus.

“Depois do ensino secundário, não senti que necessitasse de uma direcção específica, e continuar os meus estudos em economia pareceu-me um excelente compromisso para combinar mais disciplinas científicas, como matemática, estatística e econometria, com disciplinas sociais e humanas. No final do período de três anos, como esperado, o potencial Erasmus foi concretizado no estrangeiro; “em Bergen, na Noruega, onde fiz então o mestrado, sempre com ênfase em economia” – recorda.

“Por que a Noruega? Eu senti que estava tão distante até mesmo culturalmente, então pensei por que não”, diz ele.

Celia concluiu então o curso com um segundo mestrado em Gestão Internacional, estudando durante um semestre na Nova School of Business and Economics em Lisboa, Portugal.

Francesco atualmente reside em Oslo. “Depois de terminar os estudos, procurei trabalho na Itália e na Noruega. Embora tenha recebido uma oferta na Itália, quando a oferta veio da Equinor, não pude recusar. Entrei na maior empresa de energia da Noruega em 2021; foi aqui que começou a minha carreira na indústria energética.” “Energia renovável, primeiro no escritório de Stavanger e desde o verão passado no escritório de Oslo. Hoje trabalho em projetos de parques eólicos offshore e projetos de produção de hidrogénio verde.”

O sector da energia não lhe era particularmente familiar mas ainda assim lhe parecia interessante e por conhecer a excelente cultura de trabalho local, Célia viu nesta oferta a possibilidade de continuar a viver uma vida internacional que se tornaria independente e financeiramente aceitável.

As pessoas, a natureza e a cultura foram elementos que lhe causaram uma excelente impressão e o convenceram a ficar.

Além disso, a taxa de criminalidade no país é muito baixa. “Ninguém rouba nada aqui! Exceto guarda-chuvas: devido às fortes chuvas e ventos fortes no litoral sudoeste, as pessoas roubam umas das outras e ninguém faz muito barulho!” -Comentários.

“Morar no exterior me enriquece muito, claro que sinto muita falta dos meus queridos amigos e familiares, da boa comida e das paisagens maravilhosas pelas quais a Itália é admirada em todo o mundo, mas morar aqui em Oslo e conhecer pessoas e culturas diferentes todos os dias aguça meu apetite e me faz sentir vivo.” Vida. Eu encorajo quem quer ganhar experiência no exterior a tomar a decisão e estudar bem a língua inglesa que abre muitas portas para você e para aproveitar qualquer oportunidade que você tiver que ser capaz de pisar fora da Itália e conhecer uma realidade diferente da sua” – finaliza.