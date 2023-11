Garelli, o famoso Furacão volta aos holofotes | Desta vez é tudo elétrico, desperte o ‘paninaro’ que há em você

Como todos sabem, o mercado automóvel está sempre em constante mudança: entre lançamentos de produtos, reformulações, propostas completamente novas e a revolução elétrica em curso. Sem falar nos grandes relançamentos.

Seja no setor automobilístico ou no setor de motocicletas e motociclos Duas rodas Em geral, muitas ideias modernas são muitas vezes inspiradas nas soluções maravilhosas do passado, com uma aparência identificação Absolutamente Renovado.

Um exemplo neste sentido poderia ser Jarelli, Com um retorno Ciclone: Um modelo que literalmente espera “dominar” o mundo mercado, Retorne à interface com todos os seus recursos.

Neste caso estamos falando de um real ícone Isso é mais Apaixonado Eles certamente não podem esquecer. A verdadeira diferença é que neste caso Voltar É colorido de acordo com as necessidades da época Presente.

Os tempos que nos falam sobre sustentabilidade ambiental Carros E motocicletas ecológicas e verdes, Ecológico: é por isso também Ciclone Jarelli Adapta-se às necessidades históricas do momento. como?

Garelli, o furacão está de volta

Simplificando, desta vez a joia será tudo Totalmente elétrico. Uma transformação que acompanha os tempos, não só comercialmente, mas sobretudo organizacional e futuristicamente. Ao preservá-lo Natureza histórica.

No processo a meio caminho entre Amarcord e inovação, tornado de Jarelli Parece destacar algo muito especial era, Que de sanduíches, Como disseram uma vez: Isso nos leva de volta à Itália, que pode ter sido longe, ou talvez perto. Depois do passado glorioso Jarelli O tornado foi novamente proposto com estruturas muito boas encorajar.

Garelli Ciclon, o mais alto em autonomia e muito mais

O relançamento do Garelli Ciclon passa sobretudo pela independência: a transição para o motor peso zero em termos de emissões parece ter sido estrategicamente óptima para a empresa-mãe, o que parece agradar muito a todos com a nova versão eléctrica.

Estamos falando de uma motocicleta semelhante a todas aquelas com cilindrada de cinquenta cilindros 2,72 cv E um preço muito atractivo de cerca de três mil e cem euros ou mais. se recarrega para cem para cem Garantimos a vida útil da bateria 120 kmuma verdadeira dádiva de Deus.

Então Garelli pegou o passado tradição, o Charme Beleza estética: porém, agora renovada em sua versão contemporânea, atingiu um dos temas mais quentes do setor, independência.